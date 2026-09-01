Registros digitais e metadados analisados em investigações da Polícia Federal indicam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou da edição de um contrato de serviços advocatícios de cerca de R$ 130 milhões entre o escritório de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Leia mais: Mendonça pede à PGR informação sobre mensagem de Vorcaro a Moraes

A informação foi publicada nesta terça-feira (1º) pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela TV Globo. Segundo a apuração, o arquivo do contrato, extraído do celular de Vorcaro, apresenta o nome e o usuário associado a Alexandre de Moraes como responsável pela última alteração do documento.