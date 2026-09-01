01 de setembro de 2026
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ACORDO MILIONÁRIO

Moraes editou contrato entre escritório de sua esposa e Vorcaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Ricardo Stuckert/PR
O escritório de Viviane declarou que Moraes jamais julgou causa envolvendo o Banco Master.
O escritório de Viviane declarou que Moraes jamais julgou causa envolvendo o Banco Master.

Registros digitais e metadados analisados em investigações da Polícia Federal indicam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou da edição de um contrato de serviços advocatícios de cerca de R$ 130 milhões entre o escritório de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Leia mais: Mendonça pede à PGR informação sobre mensagem de Vorcaro a Moraes

A informação foi publicada nesta terça-feira (1º) pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela TV Globo. Segundo a apuração, o arquivo do contrato, extraído do celular de Vorcaro, apresenta o nome e o usuário associado a Alexandre de Moraes como responsável pela última alteração do documento.

O acordo previa serviços jurídicos e consultoria estratégica prestados pelo escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, com honorários globais de aproximadamente R$ 130 milhões.

Em nota, o escritório afirmou que seu setor de compliance consultou Moraes sobre possíveis impedimentos legais para a contratação, considerando sua condição de marido da sócia-diretora. Segundo a banca, a análise não identificou impedimentos nem previsão de atuação no STF.

O escritório também declarou que Moraes jamais julgou causa envolvendo o Banco Master e que, após a verificação, o contrato foi assinado e os serviços foram prestados.

Com informações da TV Globo.

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