Registros digitais e metadados analisados em investigações da Polícia Federal indicam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou da edição de um contrato de serviços advocatícios de cerca de R$ 130 milhões entre o escritório de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Leia mais: Mendonça pede à PGR informação sobre mensagem de Vorcaro a Moraes
A informação foi publicada nesta terça-feira (1º) pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela TV Globo. Segundo a apuração, o arquivo do contrato, extraído do celular de Vorcaro, apresenta o nome e o usuário associado a Alexandre de Moraes como responsável pela última alteração do documento.
O acordo previa serviços jurídicos e consultoria estratégica prestados pelo escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, com honorários globais de aproximadamente R$ 130 milhões.
Em nota, o escritório afirmou que seu setor de compliance consultou Moraes sobre possíveis impedimentos legais para a contratação, considerando sua condição de marido da sócia-diretora. Segundo a banca, a análise não identificou impedimentos nem previsão de atuação no STF.
O escritório também declarou que Moraes jamais julgou causa envolvendo o Banco Master e que, após a verificação, o contrato foi assinado e os serviços foram prestados.
Com informações da TV Globo.