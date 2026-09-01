O ator Leonardo DiCaprio está em Mato Grosso do Sul após passar por Mato Grosso. Desde quinta-feira (27), ele está hospedado com a namorada, a modelo italiana Vittoria Ceretti, e amigos no Refúgio Caiman, no Pantanal sul-mato-grossense.

Segundo funcionários do local, DiCaprio ocupa a Villa Privativa Cordilheira, acomodação inaugurada em 2026 e destinada a grupos de até 16 pessoas. Por questões de privacidade e contratos de confidencialidade, o refúgio não divulgou imagens ou detalhes da estadia.

Durante a passagem pelo Pantanal, o ator conheceu projetos de conservação da região, como o Onçafari, o Projeto Arara Azul e o Instituto Tamanduá.