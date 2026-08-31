Um homem de 53 anos foi preso neste domingo (30) suspeito de tentativa de estupro de vulnerável contra um menino na Praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o celular do investigado foi apreendido.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha percebeu a movimentação em uma área sob um deck e gravou a cena. As imagens mostram o homem com a bermuda parcialmente aberta e, conforme o registro policial, constrangendo a vítima à prática de ato libidinoso.

O menino estava na praia com o pai, que jogava bola no local. O suspeito, conhecido da família, levou a criança para uma área mais escondida, sob o pretexto de que ela iria urinar, de acordo com a polícia.