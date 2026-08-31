Homem é suspeito de tentar violentar menino em praia
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Um homem de 53 anos foi preso neste domingo (30) suspeito de tentativa de estupro de vulnerável contra um menino na Praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o celular do investigado foi apreendido.
Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha percebeu a movimentação em uma área sob um deck e gravou a cena. As imagens mostram o homem com a bermuda parcialmente aberta e, conforme o registro policial, constrangendo a vítima à prática de ato libidinoso.
O menino estava na praia com o pai, que jogava bola no local. O suspeito, conhecido da família, levou a criança para uma área mais escondida, sob o pretexto de que ela iria urinar, de acordo com a polícia.
Após ser flagrado, o homem deixou o local. A testemunha, então, procurou policiais militares e apresentou a gravação. Ela ainda descreveu a roupa que ele usava e indicou por onde ele havia fugido.
Ele foi localizado na avenida Tancredo Neves. Ele foi preso e levado à delegacia.
O caso foi registrado como tentativa de estupro de vulnerável.
"A Polícia Civil apontou indícios de autoria e prova da materialidade do crime", diz a SSP.
O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública.
Dados do Atlas da Violência 2026 mostram que os registros de estupro envolvendo crianças de 0 a 4 anos saltaram de 1.671 casos em 2014 para 7.845 em 2024 —crescimento de 369,5% em uma década.
Entre vítimas de 5 a 14 anos, as notificações passaram de 6.594 para 29.135 no mesmo período, alta de 341,8%.
O estudo também destaca que a violência sexual contra menores representa a maioria dos registros de estupro no país.
Em 2024, o Brasil contabilizou 87.545 casos de estupro e estupro de vulnerável. Desse total, 67.204 foram classificados como estupro de vulnerável —modalidade que envolve vítimas sem idade legal para consentimento ou incapazes de oferecer resistência.
O número representa 76,8% de todos os casos registrados no ano.