Lula dividiu palanque com diversas aliadas, entre elas a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, candidata do PT ao Senado que criticou a sigla antes da campanha devido à opção do comando partidário de lançar candidatura própria ao Governo de Minas Gerais.

O evento teve exaltações de Lula à primeira-dama Janja e protesto de militantes que ergueram faixa com recados críticos ao partido, devido à disputa por recursos de campanha, com a mensagem de que mulheres do PT-MG não aceitam serem tratadas como laranjas.

O presidente Lula (PT) participou neste sábado (29) de encontro voltado ao eleitorado feminino na Serraria Souza Pinto, região central de Belo Horizonte, onde ressaltou a importância da participação das mulheres na política e disse pretender aprovar, já na próxima semana, o fim da escala de trabalho 6x1.

"Nós vamos aprovar nessa semana o fim da escala 6x1 para que as mulheres e os homens tenham mais tempo de cuidar da sua vida própria, das crianças, e mais tempo pra namorar também, porque ninguém pode ficar correndo, tendo pressa", discursou o presidente.

Em sua fala, em grande parte voltada a ressaltar políticas públicas direcionadas às mulheres promovidas em seu terceiro mandato, Lula elogiou a mãe, a quem chamou de "heroína", e destacou a participação de Janja em ações relacionadas ao segmento, dizendo que a primeira-dama o fortalece política e ideologicamente. "Enquanto eu tiver uma causa, eu estarei com 30 anos de idade, e isso eu devo a vocês, a cada mulher desse país", afirmou.

Em dado momento, Lula chegou a confundir a atual esposa com Marisa Letícia, que morreu em 2017. "Eu perdi minha primeira mulher com dois anos de casado, depois perdi a Janja, depois de 45 anos de casado", disse, corrigindo o lapso logo em seguida, após gritos da plateia e da primeira-dama. "Quando pensei que a minha vida não tinha mais sentido, Deus colocou no meu caminho a Janja, que me faz ser um homem pleno", completou, sob aplausos do público.