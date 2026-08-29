As polícias Civil e Militar investigam a participação de três homens em um roubo na marginal Tietê, na altura do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. A ação terminou com a morte do policial militar Paulo Roberto Lima Pereira, 44, na noite de sexta-feira (28). Ele estava de folga.

Pereira teria sido vítima de um grupo que atua na rodovia Ayrton Senna e na marginal Tietê usando pedras para parar os veículos, de agordo com a investigação.

O carro em que o policial estava teria sido atingido pelas pedras. Por isso, ele parou no acostamento esquerdo da via, sentido rodovia Castelo Branco. Nesse momento o trio de suspeitos teriam ido até ele para assaltá-lo, conforme o boletim de ocorrência.