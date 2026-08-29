Dez partidas da última rodada da primeira fase da Série C ocorreram hoje e definiram os classificados para a próxima etapa e os dois rebaixados. Os jogos aconteceram simultaneamente, a partir das 17h.

Botafogo-PB, Brusque, Ferroviária, Maringá, Floresta, Inter de Limeira, Paysandu e Santa Cruz são os oito classificados para a próxima fase. O sergipano Itabaiana se juntou ao conterrâneo Confiança — que já estava rebaixado - como os times que caíram para a Série D.

A última rodada foi uma loucura!