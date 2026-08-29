Dez partidas da última rodada da primeira fase da Série C ocorreram hoje e definiram os classificados para a próxima etapa e os dois rebaixados. Os jogos aconteceram simultaneamente, a partir das 17h.
Botafogo-PB, Brusque, Ferroviária, Maringá, Floresta, Inter de Limeira, Paysandu e Santa Cruz são os oito classificados para a próxima fase. O sergipano Itabaiana se juntou ao conterrâneo Confiança — que já estava rebaixado - como os times que caíram para a Série D.
A última rodada foi uma loucura!
Com os jogos acontecendo simultaneamente, a Série C teve muita emoção na última rodada. Cada gol mexia na tabela e foi aquele sobe e desce na classificação.
O Guarani foi para o intervalo vencendo o Brusque por 1 a 0 e estava se classificando em oitavo lugar. No entanto, os bugrinos tomaram a virada e, mesmo chegando ao empate, acabaram deixando escapar a vaga para a próxima fase ao somar apenas 28 pontos e ficando em 10º lugar.
Quem ficou com a vaga do Guarani foi o Santa Cruz. O time pernambucano saiu perdendo de 1 a 0, mas buscou o empate com o Anápolis, assumindo a oitava colocação, com 29 pontos.
Já o Brusque também viveu um sobe e desce na tabela. Enquanto estava vencendo o Guarani , o Brusque estava passando para a próxima fase como líder. Mesmo com o empate por 2 a 2, o time catarinense seguiu em 1º momentaneamente, com 32 pontos.
No entanto, quando o Botafogo-PB fez 1 a 0 em cima do Itabaiana, o time paraibano reassumiu a liderança na tabela - o Botafogo-PB ainda fez o segundo gol nos acréscimos. Pior para o Itabaiana, que caiu para a Série D com 17 pontos, dois a menos que o Anápolis, que escapou com o empate por 1 a 1 com o Santinha.
A Ferroviária fez o caminho inverso do Guarani. O time paulista foi para o intervalo em Araraquara empatando por 0 a 0 e fora da próxima fase, na 9ª colocação. Mas na reta final, a Ferroviária fez 1 a 0 em cima do Confiança e assumiu a terceira posição, ao somar 30 pontos.
Como será a segunda fase
Os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro equipes cada. As partidas serão disputadas em quadrangulares, com turno e returno, em seis rodadas. As partidas começam no dia 5 de setembro.
Os dois primeiros de cada grupo se garantem na Série B de 2027. O líder do grupo A enfrenta o líder do grupo B em uma final em jogos de ida e volta para decidir o campeão da Série C.
Grupo A: Botafogo-PB, Maringá, Floresta e Santa Cruz
Grupo B: Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu
Classificação final da primeira fase
1. Botafogo-PB
2. Brusque
3. Ferroviária
4. Maringá
5. Floresta
6. Inter de Limeira
7. Paysandu
8. Santa Cruz
9. Ypiranga
10. Guarani
11. Figueirense
12. Maranhão
13. Amazonas
14. Caxias
15. Ituano
16. Volta Redonda
17. Barra-SC
18. Anápolis
19. Itabaiana (REBAIXADO)
20. Confiança (REBAIXADO)
Resultados de hoje
- Amazonas 2 x 2 Ypiranga
- Anápolis 1 x 1 Santa Cruz
- Barra-SC 2 x 0 Volta Redonda
- Caxias 0 x 0 Inter de Limeira
- Ferroviária 1 x 0 Confiança
- Figueirense 2 x 1 Maranhão
- Floresta 2 x 0 Ituano
- Guarani 2 x 2 Brusque
- Itabaiana 0 x 2 Botafogo-PB
- Paysandu 0 x 1 Maringá.