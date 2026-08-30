Sindicalistas de esquerda e influenciadores de direita se chocaram neste domingo (30) durante protesto pelo fim da escala 6x1 na avenida Paulista, em São Paulo, e a confusão terminou na delegacia.

Segundo relatos, um grupo de videomakers foi até o protesto gravar entrevistas com os manifestantes presentes e fazer provocações –estilo que ficou consagrado pelo ex-deputado estadual Arthur do Val, o "Mamãe Falei".

Um homem de 70 anos que estava no local reagiu às provocações e agrediu um dos influenciadores, um rapaz de 17 anos. A polícia chegou para separar a briga e levou os envolvidos para o 78º Distrito Policial, no bairro do Jardins. Ninguém ficou detido.