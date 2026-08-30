Um brasileiro de 30 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de um carro abandonado em Presidente Franco, no Paraguai, na tarde deste sábado (29). Outro brasileiro, de 32 anos, foi preso sob a suspeita de ser o autor do disparo, de acordo com a imprensa local.

Segundo o jornal paraguaio ABC Color, a vítima, identificada como Matheus Silva Souza Teles, foi encontrado por policiais por volta das 13h, no banco do passageiro de um veículo Jetour T2 Luxury estacionado em uma estrada de terra. Seus pertences permaneciam dentro do veículo.

O suspeito preso foi identificado como Lucas Gomes Couto. Tanto a vítima como o homem preso moravam em Ciudad del Este, município na fronteira com o Brasil.