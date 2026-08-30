Brasileiro é encontrado morto com tiro na cabeça no Paraguai
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Um brasileiro de 30 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de um carro abandonado em Presidente Franco, no Paraguai, na tarde deste sábado (29). Outro brasileiro, de 32 anos, foi preso sob a suspeita de ser o autor do disparo, de acordo com a imprensa local.
Segundo o jornal paraguaio ABC Color, a vítima, identificada como Matheus Silva Souza Teles, foi encontrado por policiais por volta das 13h, no banco do passageiro de um veículo Jetour T2 Luxury estacionado em uma estrada de terra. Seus pertences permaneciam dentro do veículo.
O suspeito preso foi identificado como Lucas Gomes Couto. Tanto a vítima como o homem preso moravam em Ciudad del Este, município na fronteira com o Brasil.
De acordo com as informações preliminares divulgadas pela imprensa paraguaia, o disparo teria ocorrido por volta das 21h30 de sexta-feira (28), na região da avenida Monseñor Rodríguez, em Ciudad del Este.
Matheus e Lucas teriam discutido dentro do veículo antes do disparo. No carro estariam, ainda, as companheiras dos dois brasileiros.
A versão apresentada pela mulher da vítima à polícia, reproduzida pelo canal paraguaio Unicanal, afirma que Lucas atirou contra Matheus na cabeça. Após o disparo, o suspeito teria deixado o veículo e fugido a pé. A mulher de Matheus também teria saído do carro em busca de ajuda.
Ainda segundo o relato dela, a companheira de Lucas assumiu a direção do veículo e deixou o local com Matheus baleado no interior.
Lucas foi preso pouco depois nas proximidades de um shopping, em Ciudad del Este, de acordo com o jornal Última Hora. Ele foi levado para a 1ª Delegacia da cidade e colocado à disposição do Ministério Público.
O carro só seria localizado posteriormente, já em Presidente Franco.
A polícia tenta esclarecer o que aconteceu entre o momento do disparo, por volta das 21h30, e a localização do carro, cerca de 15 horas depois.
Segundo o Última Hora, participam da investigação o Ministério Público, agentes da área de Investigação de Fatos Puníveis, peritos da Criminalística e a delegação paraguaia do Comando Tripartite. As autoridades procuram determinar a motivação do crime, a eventual participação de outras pessoas e as circunstâncias em que o veículo foi levado até Presidente Franco.
Até a tarde deste domingo, as autoridades ainda não haviam esclarecido a identidade e participação da mulher que teria conduzido o veículo depois do disparo nem se a arma utilizada no crime foi localizada.
O jornal La Tribuna informou neste domingo (30) que Matheus se mudou de São Paulo para Ciudad del Este havia cerca de cinco meses.
A mesma publicação afirma que a mulher de Matheus procurou policiais na região da rotatória Oasis, no centro da cidade, na noite de sexta-feira e relatou que o marido havia acabado de ser baleado. A partir das informações fornecidas por ela, policiais localizaram e detiveram Lucas.
O caso está sob responsabilidade do promotor Gabriel Segovia, do Ministério Público do Paraguai. A Folha entrou em contato com Segovia, e aguarda mais informações sobre o caso.