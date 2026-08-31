31 de agosto de 2026
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EM ESTADO GRAVE

CAC é atingido no peito por disparo acidental de instrutor; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/captura de tela/cctv
Câmeras de segurança registraram o momento do incidente.
Câmeras de segurança registraram o momento do incidente.

Um homem ficou gravemente ferido ao atingido por um disparo acidental em um clube de tiro de Toledo (PR), no sábado (29). Segundo o portal Metrópoles, ele é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e permanece internado no Hospital Bom Jesus (HOESP).

Câmeras de segurança registraram o momento do incidente. Nas imagens, a vítima coloca a arma sobre uma mesa após manuseá-la. Em seguida, o instrutor pega o armamento, que dispara o disparo, que atinge o tórax do homem.

O clube de tiro Velho Texas informou que o manejo de armas deve ser feito exclusivamente nas pistas de tiro e seguindo os protocolos de segurança. O estabelecimento afirmou que as circunstâncias do caso são apuradas.

A Polícia Civil do Paraná informou que o autor do disparo assinou um termo circunstanciado por lesão corporal culposa. A vítima será ouvida após receber alta hospitalar.

Com informações do Metrópoles.

Veja vídeo:

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