Um homem ficou gravemente ferido ao atingido por um disparo acidental em um clube de tiro de Toledo (PR), no sábado (29). Segundo o portal Metrópoles, ele é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e permanece internado no Hospital Bom Jesus (HOESP).

Câmeras de segurança registraram o momento do incidente. Nas imagens, a vítima coloca a arma sobre uma mesa após manuseá-la. Em seguida, o instrutor pega o armamento, que dispara o disparo, que atinge o tórax do homem.

O clube de tiro Velho Texas informou que o manejo de armas deve ser feito exclusivamente nas pistas de tiro e seguindo os protocolos de segurança. O estabelecimento afirmou que as circunstâncias do caso são apuradas.