O Estado de São Paulo enfrenta o período de estiagem até outubro, com baixo volume de chuvas e queda na umidade relativa do ar. A condição aumenta os riscos de incêndio por conta da vegetação seca. Uma simples faísca pode se tornar um incêndio florestal de grandes proporções.

Neste período mais crítico, o Governo de São Paulo, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, a Defesa Civil do Estrado e outros órgãos, intensifica as ações da Operação São Paulo Sem Fogo em todas as regiões, com aparelhamento e treinamento de unidades especializadas no combate ao fogo.

Apesar dos esforços de prevenção e combate, a participação da população é fundamental para evitar incêndios. A maioria das queimadas registradas está associada à ação humana e, muitas vezes, a descuidos que podem ser evitados com medidas simples, como não jogar bitucas de cigarro acesas pela janela do carro e não soltar balões.

Em áreas rurais, práticas como acender fogueiras próximas a matas ou utilizar fogo para limpar terrenos e plantações também representam riscos e podem colocar em perigo pessoas, propriedades e o meio ambiente.

A prevenção aos incêndios florestais começa antes mesmo da atuação do Corpo de Bombeiros. Especialmente nos meses mais secos, é essencial que cada cidadão siga as orientações dos órgãos competentes e adote cuidados para reduzir os riscos de queimadas.

Para orientar a população sobre como colaborar com a prevenção de incêndios, o Governo de São Paulo disponibiliza um site com dicas, informações e recomendações: spsemprealerta.sp.gov.br.

O site reforça que a prevenção é uma responsabilidade compartilhada e que atitudes simples podem fazer a diferença para proteger vidas, preservar áreas naturais e evitar prejuízos ambientais e econômicos.

Entre as principais orientações estão não jogar bitucas de cigarro acesas, não queimar lixo ou plantações, não soltar balões e evitar fogueiras em áreas de mata.

Durante o período de estiagem, evitar incêndios é um dever que começa com cada um de nós!