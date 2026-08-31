O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Dias Toffoli determinou a suspensão da campanha digital de Renan Santos (Missão) à Presidência da República. A decisão, tomada no domingo (30) e divulgada nesta segunda-feira (31), também alcança o candidato a vice-presidente Aroldo Medina.

A medida suspende a propaganda eleitoral em perfis não informados à Justiça Eleitoral, os repasses do Fundo Eleitoral e a participação da chapa em debates em rádio, televisão, podcasts e outros meios.

Segundo Toffoli, a chapa apresentou 18 contas de redes sociais à Corte em 19 de agosto, embora no pedido de registro, protocolado em 7 de agosto, tivesse informado apenas uma conta no X e um site.