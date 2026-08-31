O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Dias Toffoli determinou a suspensão da campanha digital de Renan Santos (Missão) à Presidência da República. A decisão, tomada no domingo (30) e divulgada nesta segunda-feira (31), também alcança o candidato a vice-presidente Aroldo Medina.
A medida suspende a propaganda eleitoral em perfis não informados à Justiça Eleitoral, os repasses do Fundo Eleitoral e a participação da chapa em debates em rádio, televisão, podcasts e outros meios.
Segundo Toffoli, a chapa apresentou 18 contas de redes sociais à Corte em 19 de agosto, embora no pedido de registro, protocolado em 7 de agosto, tivesse informado apenas uma conta no X e um site.
Para o ministro, a demora representa uma “omissão estratégica”, e afirmou que perfis não declarados podem escapar do controle da Justiça Eleitoral e divulgar conteúdo favorável aos candidatos.
A decisão prevê multa de R$ 50 mil por nova veiculação de propaganda digital e pelo descumprimento da proibição de participar de debates. Também estabelece multa de 1% sobre valores utilizados em caso de gastos com recursos do Fundo Eleitoral após a suspensão.
As plataformas devem preservar conteúdos publicados desde 7 de agosto e fornecer dados sobre postagens, impulsionamentos, recomendações e anúncios relacionados aos perfis apontados na decisão.
Renan Santos ainda não se manifestou publicamente sobre a medida. O candidato convocou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira, em São Paulo.
Com informações do g1.