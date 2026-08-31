A ação civil pública contra Celso Portiolli e o SBT por supostos maus-tratos a uma rã exibida no programa Domingo Legal teve novos desdobramentos. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) se manifestou a favor da realização de perícia médico-veterinária judicial.

Entidades de proteção animal acusam o apresentador e a emissora de submeterem o animal a estresse, manuseio inadequado e excesso de exposição sonora e luminosa durante uma dinâmica do programa. Uma liminar já impôs restrições ao uso de animais em atrações do SBT e estabeleceu multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

A juíza Maria Helena Steffen Toniolo Bueno pediu às partes que informassem se concordavam com o julgamento imediato ou se pretendiam produzir novas provas. Portiolli e o SBT defenderam o julgamento com os elementos já apresentados.