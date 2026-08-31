02 de setembro de 2026
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Ação contra Portiolli e SBT por dinâmica com rã pode ter perícia

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/captura de tela/SBT
Entidades de proteção animal acusam o apresentador e a emissora de submeterem o animal a estresse, manuseio inadequado e excesso de exposição sonora e luminosa.
Entidades de proteção animal acusam o apresentador e a emissora de submeterem o animal a estresse, manuseio inadequado e excesso de exposição sonora e luminosa.

A ação civil pública contra Celso Portiolli e o SBT por supostos maus-tratos a uma rã exibida no programa Domingo Legal teve novos desdobramentos. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) se manifestou a favor da realização de perícia médico-veterinária judicial.

Entidades de proteção animal acusam o apresentador e a emissora de submeterem o animal a estresse, manuseio inadequado e excesso de exposição sonora e luminosa durante uma dinâmica do programa. Uma liminar já impôs restrições ao uso de animais em atrações do SBT e estabeleceu multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

A juíza Maria Helena Steffen Toniolo Bueno pediu às partes que informassem se concordavam com o julgamento imediato ou se pretendiam produzir novas provas. Portiolli e o SBT defenderam o julgamento com os elementos já apresentados.

O Instituto Thais Viotto, autor da ação, solicitou depoimentos de Portiolli e de um representante do SBT, além da oitiva de profissionais responsáveis pelos pareceres veterinários apresentados no processo e a realização de perícia.

Em manifestação de 25 de agosto, o promotor Gustavo Albano Dias da Silva considerou necessária uma perícia judicial, diante das divergências entre os pareceres veterinários apresentados pelas partes. Para o MPSP, os depoimentos solicitados são desnecessários, pois o episódio foi registrado em vídeo durante o programa.

A decisão sobre a realização da perícia cabe à magistrada responsável pelo caso.

Com informações do Metrópoles.

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