Airbus da Latam com 151 sai da pista após pouso; VÍDEO
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Um avião da Latam saiu da pista durante o pouso no Aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Não houve feridos, segundo a companhia. A pista segue fechada.
O Airbus A320ceo, de matrícula PR-MYO, fazia o voo LA3858, com origem no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos. Segundo a Latam, a aeronave ultrapassou o limite da pista na etapa final do pouso, às 9h45.
Havia 145 passageiros e seis tripulantes a bordo. Todos desembarcaram em segurança, informou a companhia, que disse estar oferecendo assistência aos clientes e funcionários.
Como consequência da ocorrência, o voo LA3859, que faria o trajeto de Cascavel a Guarulhos, foi cancelado. A Latam informou que está acomodando os passageiros dessa operação em outros voos a partir de Foz do Iguaçu (PR).
A companhia também afirmou que colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.
No momento do pouso, o boletim meteorológico indicava tempestades e chuvas próximas ao horário da chegada, além de visibilidade reduzida e formação de nuvens pesadas.
Um Notam (Aviso aos Aeronavegantes) informa que o Aeroporto de Cascavel está fechado devido à aeronave na pista. A previsão inicial é de reabertura às 19h desta segunda-feira (31), no horário local, mas o prazo pode ser antecipado ou postergado.
Informações sobre alterações nos voos devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da companhia.