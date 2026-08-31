Um avião da Latam saiu da pista durante o pouso no Aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Não houve feridos, segundo a companhia. A pista segue fechada.

O Airbus A320ceo, de matrícula PR-MYO, fazia o voo LA3858, com origem no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos. Segundo a Latam, a aeronave ultrapassou o limite da pista na etapa final do pouso, às 9h45.

Havia 145 passageiros e seis tripulantes a bordo. Todos desembarcaram em segurança, informou a companhia, que disse estar oferecendo assistência aos clientes e funcionários.