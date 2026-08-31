Uma motorista de 24 anos teve o celular furtado por dois homens de motocicleta enquanto estava parada no trânsito na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo.

Uma câmera instalada no veículo registrou o crime cometido na última sexta-feira (28). Nas imagens, um dos suspeitos, que estava na garupa, quebra o vidro da janela do passageiro e pega o celular que estava dentro do carro. Em seguida, os dois fogem de moto.

Segundo a vítima, o crime ocorreu próximo ao número 600 da avenida, antes do cruzamento com a Rua das Pérolas. Ela afirmou que estava passando mal e seguia para casa quando foi abordada.