No comércio exterior, planejamento é tão importante quanto logística. Decisões relacionadas à tributação, documentação e transporte influenciam diretamente prazos, custos e previsibilidade das operações de importação e exportação. A Moviis acompanha essa transformação do setor e opera todos os trâmites para as empresas, de todos os portes, que precisam exportar e importar. Saiba mais: @moviis_