A rainha de rodeio Lara Alves Rueda, de 35 anos, revelou que vive há cerca de seis anos em um trisal com a irmã gêmea, Laila, e o agricultor Maicon Rueda, de 43 anos, em Montividiu, no sudoeste de Goiás.
Segundo Lara, ela namorou Maicon por dois anos. Após o fim do relacionamento, Laila iniciou um namoro com ele, que durou quatro anos. Depois, Laila propôs que os três passassem a viver juntos.
Os três moram na mesma casa, dividida em dois pavimentos, e têm um filho de relacionamentos anteriores. E cada gêmeia também tem um filho com Maicon.
O agricultor afirmou que alterna as noites entre os dois pisos do imóvel. Segundo ele, as irmãs não mantêm relacionamento íntimo entre si.
Além da convivência familiar, os três trabalham juntos na lavoura e participam de competições de Kart Cross em Goiás.
Com informações do g1.