Em greve, Ponte Preta perde com base para o América-MG na Série B
| Tempo de leitura: 1 min
Os meninos da base da Ponte Preta até seguraram o América-MG por 45 minutos, mas o time mineiro foi superior no segundo tempo e venceu por 2 a 0 a equipe de Campinas (SP) --que enfrenta uma crise financeira, institucional e esportiva--, em partida válida pela Série B do Brasileirão.
Os jogadores do elenco principal do clube paulista estão em greve desde quarta-feira (26) por atraso no pagamento dos salários. Por isso os atletas das categorias de base foram convocados para evitar uma derrota por W.O. (quando a equipe ausente automaticamente perde por 3 a 0).
Sem vencer há 19 jogos na competição, o alvinegro é o último colocado da tabela, com apenas 10 pontos acumulados em 25 rodadas.
A situação do América não é muito distante: com a vitória, chegou a 14 pontos, mas segue como vice-lanterna. Os gols foram marcados por Rodrigo Piñeiro e Willian Bigode.
A Ponte até chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas o gol acabou anulado por toque de mão de Matheus Souza. O goleiro Vinícius Ferrari evitou o que seria o placar do W.O., com boa defesa em tentativa do lateral-esquerdo Ostchega.
"A maioria de nós atletas não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a seis meses", diz texto enviado pelos jogadores em greve à diretoria da Ponte e à imprensa.
"Comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/2026, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos."
No mesmo dia do anúncio da greve, o então técnico Márcio Zanardi pediu demissão. Na sexta (28), o clube anunciou o retorno de Gilson Kleina, que estreou sua sexta passagem pela equipe na partida deste domingo, disputada em Belo Horizonte.