Os meninos da base da Ponte Preta até seguraram o América-MG por 45 minutos, mas o time mineiro foi superior no segundo tempo e venceu por 2 a 0 a equipe de Campinas (SP) --que enfrenta uma crise financeira, institucional e esportiva--, em partida válida pela Série B do Brasileirão.

Os jogadores do elenco principal do clube paulista estão em greve desde quarta-feira (26) por atraso no pagamento dos salários. Por isso os atletas das categorias de base foram convocados para evitar uma derrota por W.O. (quando a equipe ausente automaticamente perde por 3 a 0).

Sem vencer há 19 jogos na competição, o alvinegro é o último colocado da tabela, com apenas 10 pontos acumulados em 25 rodadas.