O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu na tarde desta sexta-feira (28) em um acidente com parapente no mar da praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro.

Após a queda, ele chegou a ser socorrido por bombeiros e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

Equipes do 3º Grupamento Marítimo, do Grupamento de Operações Aéreas e da Coordenadoria de Embarcações de Resgate participaram do atendimento.