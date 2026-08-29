Acidente com parapente mata coronel do Exército no mar
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O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu na tarde desta sexta-feira (28) em um acidente com parapente no mar da praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro.
Após a queda, ele chegou a ser socorrido por bombeiros e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.
Equipes do 3º Grupamento Marítimo, do Grupamento de Operações Aéreas e da Coordenadoria de Embarcações de Resgate participaram do atendimento.
Segundo o Clube São Conrado Voo Livre, a queda aconteceu por causa de linhas de pipa com cerol na área de voo.
Em nota à imprensa, o presidente e o vice-presidente do clube, José Carlos Srour de Mello e Bruno Menescal, afirmaram que todos os associados foram vítimas de um "ato criminoso".
"O ato acabou sendo contido porque o coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima acabou servindo de escudo para salvar o próximo. O coronel sempre serviu ao seu país e servia ao voo livre com dedicação exemplar", disseram.
De acordo com os dois, o clube tem imagens para comprovar o ocorrido e está providenciado a retirada das linhas. Além disso, a direção afirmou que presta auxílio aos familiares do coronel e vai tomar providências junto aos órgãos competentes sobre o ocorrido.
Um protesto em solo está previsto para este sábado (29) e, por causa disso, a operação para voos ficará fechada.
"O ato será um protesto contra essa falta de amor ao próximo que é soltar pipas com cerol", diz a nota.
O coronel foi diretor do Centro de Programas Integrados a Funarte durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e comandou o Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias entre 2013 e 2016.