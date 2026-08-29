Motorista fura sinal, atropela e mata pedestre na faixa
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Um motorista de 30 anos furou o sinal vermelho e atropelou um pedestre de 57 anos que atravessa a via na faixa de pedestre, na zona leste de São Paulo. O condutor fugiu sem prestar socorro e a vítima morreu ainda no local.
O caso ocorreu na avenida Governador Carvalho Pinto, na Penha, na manhã de quinta-feira (27).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando o pedestre aguarda na faixa antes de atravessar. Ele olha o sentido do fluxo de veículos e inicia a travessia. Quando está no meio da via, percebe a aproximação do carro e tenta correr, mas é atingido.
O motorista do veículo não para.
Policiais militares e o Samu foram chamados por testemunhas. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), pessoas que que estavam no local relataram aos agentes que o veículo avançou o sinal vermelho. A vítima recebeu os primeiros-socorros, mas morreu no local.
Uma testemunha identificada como Hércules, disse ao Bom Dia SP, da TV Globo, que o motorista estava em alta velocidade e jogou a vítima a cerca de 80 metros de distância.
Ele contou que enquanto um socorrista parou para prestar ajuda, ele foi atrás do motorista para anotar a placa e as características do veículo. Ele afirmou que durante a fuga, o motorista bateu em outros veículos.
De acordo com a SSP, o homem foi identificado e a polícia encontrou o veículo apontado como envolvido no atropelamento em uma garagem na rua Santo Antero, no mesmo bairro.
O responsável pelo automóvel é investigado.
A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa).
ATROPELAMENTOS CRESCEM NA CAPITAL PAULISTA
O número de pessoas mortas por atropelamento nos cinco primeiros meses do ano na cidade de São Paulo é o maior no período desde 2017.
Segundo dados do Infosiga (sistema estadual que mede a letalidade no trânsito paulista), de janeiro a maio 169 pessoas morreram vítimas de atropelamentos na capital paulista.
O número é inferior apenas aos 215 casos de 2015, quando a estatística começou a ser computada pelo governo estadual, e aos 174 óbitos de 2017.
Na comparação com janeiro a maio do ano passado (154 óbitos), a alta das mortes por atropelamento foi de 10% -no período, o avanço na frota de veículos registrada na capital foi bem menor, de 2%, passando de 9,9 milhões para 10,1 milhões.
Questionada sobre os dados em junho, a gestão Ricardo Nunes (MDB) disse que a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) tem implementado ações para garantir a segurança dos usuários.
Para pedestres, citou a criação de áreas calmas, com velocidade máxima permitida de 30 km/h, rotas escolares seguras e redução do limite de velocidade de 50 km/h para 40 km/h em 24 vias.
A administração municipal também mencionou aumento do tempo de travessia, implantação de mais de 10 mil novas faixas de pedestres, colocação de travessias elevadas em locais estratégicos e implantação de minirrotatórias.