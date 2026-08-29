Um motorista de 30 anos furou o sinal vermelho e atropelou um pedestre de 57 anos que atravessa a via na faixa de pedestre, na zona leste de São Paulo. O condutor fugiu sem prestar socorro e a vítima morreu ainda no local.

O caso ocorreu na avenida Governador Carvalho Pinto, na Penha, na manhã de quinta-feira (27).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando o pedestre aguarda na faixa antes de atravessar. Ele olha o sentido do fluxo de veículos e inicia a travessia. Quando está no meio da via, percebe a aproximação do carro e tenta correr, mas é atingido.