Operário morre atingido por retroescavadeira em obra da Sabesp
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Um operário de 33 anos morreu ao ser atingido por uma retroescavadeira enquanto trabalhava em uma obra da Sabesp na rua Águas da Prata, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado (29).
A vítima era funcionária da empresa Enotec, contratada pela Sabesp para a execução de reparos no local.
A Polícia Militar informou ter sido acionada por volta das 9h para atender a um acidente de trabalho. Quando os PMs chegaram ao endereço, o operador da máquina já não estava mais no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam à ocorrência e constataram a morte do operário no local.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o operador da retroescavadeira foi ouvido na delegacia, e o delegado responsável pela investigação solicitou perícia.
O corpo da vítima passou por exames no IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como homicídio culposo.
Em nota, a Sabesp lamentou a morte e afirmou acompanhar o caso junto à empresa contratada.
"As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas e estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes. Reforçamos que a segurança de todos os profissionais que atuam em nossas operações e obras, próprios ou de empresas contratadas, é um compromisso permanente", diz o comunicado.
A reportagem procurou a Enotec por e-mail na manhã deste domingo (30). Até a publicação desta reportagem, a empresa não havia respondido.