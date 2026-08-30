Um operário de 33 anos morreu ao ser atingido por uma retroescavadeira enquanto trabalhava em uma obra da Sabesp na rua Águas da Prata, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado (29).

A vítima era funcionária da empresa Enotec, contratada pela Sabesp para a execução de reparos no local.

A Polícia Militar informou ter sido acionada por volta das 9h para atender a um acidente de trabalho. Quando os PMs chegaram ao endereço, o operador da máquina já não estava mais no local.