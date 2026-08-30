A Defesa Civil emitiu um alerta na tarde deste domingo (30) para chuvas fortes com raios, vento e granizo na região metropolitana de São Paulo.

A mensagem, dizendo "Chuva forte na região de Embu, deslocando-se para zona Oeste e Sul da capital. Tem raios, vento e condição para granizo", orientava ainda os moradores das regiões a buscarem abrigo.

Por volta das 14h50, a capital já apresentava ventos fortes com formação de nuvens. A chuva começou a cair em partes da cidade a partir das 15h, quando veio o alerta da Defesa Civil.