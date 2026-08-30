Defesa Civil emite alerta pra chuva, raios, vento forte e granizo
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A Defesa Civil emitiu um alerta na tarde deste domingo (30) para chuvas fortes com raios, vento e granizo na região metropolitana de São Paulo.
A mensagem, dizendo "Chuva forte na região de Embu, deslocando-se para zona Oeste e Sul da capital. Tem raios, vento e condição para granizo", orientava ainda os moradores das regiões a buscarem abrigo.
Por volta das 14h50, a capital já apresentava ventos fortes com formação de nuvens. A chuva começou a cair em partes da cidade a partir das 15h, quando veio o alerta da Defesa Civil.
Um novo alerta emitido aproximadamente 20 minutos depois do primeiro informava que a chuva forte já estava "se deslocando para a zona Leste de São Paulo e região do ABC Paulista", também orientando moradores destes locais a buscarem abrigo.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o tempo abafado neste domingo com o acúmulo de nuvens vindas da região de Sorocaba pode provocar chuvas na forma de pancadas nas próximas horas. Um dia antes, no sábado (29), a previsão do órgão para as condições meteorológicas neste domingo indicavam baixa umidade relativa do ar e sem previsão de chuvas na Grande São Paulo.
Ainda de acordo com o órgão, alguns pontos devem ter condições de maior intensidade de raios e rajadas de vento que podem superar os 50km/h, gerando situações potencialmente alagáveis e quedas de árvores.
TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS
O início da semana deve continuar com o tempo abafado. Na segunda-feira (31), o sol continua encoberto por nuvens, e as temperaturas devem variar entre 20°C (mínima) e 32°C ou mais (máxima), mantendo o índice de umidade próximo de 30%. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, porém sem condições para chuva.
Na terça-feira (1º), uma chegada de frente fria pelo litoral deve fazer com que as temperaturas desabem, registrando mínimas de 17°C e máximas de 25°C, com umidade relativa do ar em torno de 70%.
Ainda pode haver instabilidade, com pancadas de chuva na tarde de segunda-feira (31) e manhã de terça (1º), com chuvas isoladas acompanhadas de rajadas de vento.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo para possíveis tempestades que podem atingir cidades nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso.