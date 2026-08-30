Brasil conquista mais quatro medalhas no Mundial
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil voltou ao pódio do Mundial de Canoagem e Paracanoagem quatro vezes neste domingo (30), após Isaquias Queiroz conquistar o ouro no C1 500m no sábado (29). Jacky Godmann e Gabriel Nascimento ficaram com a prata no C2 500m, e o pais terminou a competição em Poznan, na Polônia, com um total de oito medalhas.
A dupla brasileira concluiu a prova em 1m39s81, apenas 58 centésimos de segundo atrás dos russos Ivan Shtyl e Zakhar Petrov. Os húngaros Kristóf Kollár e István Juhász foram os terceiros, com um tempo de 1m40s03.
Assim como Isaquias fez no sábado, Jacky e Gabriel deixaram gás para acelerar na reta final. "Recuperamos muito bem ali. Não sei de onde saiu essa força, mas saímos bem e mantivemos um bom ritmo. Estou muito feliz com essa medalha, não tenho palavras", disse Gabriel.
Nas provas de paracanoagem, minutos antes, Fernando Rufino levou sua segunda prata no torneio, no KL2 200m, com 42s79. No sábado, ele já havia subido ao pódio após ficar em segundo lugar no VL2 200m, que terminou com Igor Tofalini em terceiro.
E teve mais dobradinha neste domingo. No KL3 200m, Gabriel Paixão concluiu a final em 39s91e garantiu a prata. Miqueias Rodrigues chegou logo atrás (40s68) e ficou com o bronze.
Diferentemente das provas de canoagem, em que o número no nome das categorias indica a quantidade de atletas em cada embarcação, no caso da paracanoagem os algarismos fazem referência ao nível de mobilidade dos canoístas. As letras sempre marcam o tipo de barco em que se compete.
A quinta prata brasileira no torneio ficou com Luis Carlos Cardoso, que fez um tempo de 47s25 no KL1 200m, no sábado.