SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil voltou ao pódio do Mundial de Canoagem e Paracanoagem quatro vezes neste domingo (30), após Isaquias Queiroz conquistar o ouro no C1 500m no sábado (29). Jacky Godmann e Gabriel Nascimento ficaram com a prata no C2 500m, e o pais terminou a competição em Poznan, na Polônia, com um total de oito medalhas.

A dupla brasileira concluiu a prova em 1m39s81, apenas 58 centésimos de segundo atrás dos russos Ivan Shtyl e Zakhar Petrov. Os húngaros Kristóf Kollár e István Juhász foram os terceiros, com um tempo de 1m40s03.

Assim como Isaquias fez no sábado, Jacky e Gabriel deixaram gás para acelerar na reta final. "Recuperamos muito bem ali. Não sei de onde saiu essa força, mas saímos bem e mantivemos um bom ritmo. Estou muito feliz com essa medalha, não tenho palavras", disse Gabriel.