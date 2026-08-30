A forte chuva que atingiu Florianópolis e outros 23 municípios de Santa Catarina na noite de sábado (29) deve continuar no início da semana. Segundo levantamento da Defesa Civil de Santa Catarina, mais de mil residências foram afetadas pelo temporal e pela queda de granizo entre sexta-feira (28) e a madrugada deste domingo (30).

A capital e as cidades de Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu e Biguaçu decretaram situação de emergência em razão dos danos reportados.

Alertas da instabilidade na região foram emitidos pelo órgão desde quarta-feira (26), e seguem válidos até a madrugada de terça-feira (1º). Há previsão de que a chuva ganhe força na maior parte do estado no período, aumentando risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos.