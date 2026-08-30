Chuva com granizo atinge 23 municípios e deixa 5 em emergência
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A forte chuva que atingiu Florianópolis e outros 23 municípios de Santa Catarina na noite de sábado (29) deve continuar no início da semana. Segundo levantamento da Defesa Civil de Santa Catarina, mais de mil residências foram afetadas pelo temporal e pela queda de granizo entre sexta-feira (28) e a madrugada deste domingo (30).
A capital e as cidades de Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu e Biguaçu decretaram situação de emergência em razão dos danos reportados.
Alertas da instabilidade na região foram emitidos pelo órgão desde quarta-feira (26), e seguem válidos até a madrugada de terça-feira (1º). Há previsão de que a chuva ganhe força na maior parte do estado no período, aumentando risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
"Diante da previsão de continuidade da instabilidade e da possibilidade de novos episódios de chuva intensa, ventos e granizo, a orientação é para que a população permaneça em casa e evite deslocamentos desnecessários", afirmou a Prefeitura de Florianópolis em comunicado.
A administração atua com a distribuição emergencial de lonas a moradores que tiveram telhados danificados com o apoio da Defesa Civil estadual, da iniciativa privada e de cidades vizinhas, e informou que montará uma operação para cadastramento e distribuição de telhas para as famílias atingidas.
Vídeos gravados na região da praia dos Ingleses, no norte da ilha da capital, mostram a força da tempestade. Moradores registraram imagens de pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe, que causaram estragos em veículos, com parabrisas esburacados e lataria amassada. As ruas do destino turístico ficaram brancas após a passagem da chuva, devido ao gelo acumulado.
Para este domingo, estava previsto chuva intensa e volumosa, com risco alto de tempestades acompanhadas de granizo e vendavais, nas regiões da grande Florianópolis, do vale do Itajaí, do litoral norte e do planalto sul.
O risco de ocorrências relacionadas à chuva são ainda maiores na ponta oeste do estado, especialmente nos municípios de divisa com o Rio Grande do Sul, onde há possibilidade de elevação dos níveis dos rios.
Neste sábado (30), uma turista de 39 anos morreu após ser atingida por um raio na praia do Sonho, em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis.
No estado vizinho, ao menos 47 municípios sofreram com chuvas intensas, queda de granizo e fortes vendavais desde quinta (27). Os dados são da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.
Em Porto Alegre, na sexta-feira (28), uma criança morreu e outra pessoa ficou ferida após a casa em que estavam ser atingida pela queda de uma árvore.
Outro óbito foi registrado em Arroio Grande, no sul do estado. Segundo a Defesa Civil estadual, o corpo de um homem foi encontrado na manhã de sábado num arroio. O veículo em que ele estava teria sido arrastado pela enxurrada na noite anterior. O condutor do carro conseguiu sair e foi hospitalizado.