Quando um homem rico chega a uma cidade, como sabia Jane Austen, as coisas podem ficar agitadas. Quando prometem uma cidade cheia deles e os homens não dão as caras, a situação pode se complicar.

Foi mais ou menos o que ocorreu na noite de quinta-feira (28), em Balneário Camboriú (SC). Lá, dezenas de mulheres, de 20 a 40 anos, se reuniram num centro de eventos à beira-mar com o mesmo objetivo: encontrar um "sugar daddy", termo usado para descrever homens ricos que gostam de mimar as pretendentes. Em geral, com presentes de marcas como Louis Vuitton, Gucci, Versace, BMW e Mercedes.

O evento, em sua segunda edição, foi promovido pelo MeuPatrocínio, plataforma voltada a adeptos desse tipo de relacionamento. Santa Catarina tinha quase 1 milhão de usuários ao final de 2025. No país, mais de 16 milhões, segundo dados da empresa.