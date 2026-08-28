O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira (28) que a corporação atua, durante sua gestão, sem proteger ou perseguir investigados e sem influência política.

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A declaração foi feita durante a formatura de novos agentes da PF, em Brasília. Segundo Andrei, a atuação técnica e imparcial é o que permite à instituição se defender de ataques.