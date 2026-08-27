Adolescente de 14 anos mata irmão de 21 a facadas
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Um adolescente de 14 anos foi apreendido após esfaquear e matar o irmão de 21 anos, na zona norte de São Paulo, na noite de quarta-feira (26), de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado).
O jovem matou o irmão durante uma discussão na casa em que viviam, na rua das Papoulas, no bairro Recanto dos Humildes, em Perus. Segundo o registro policial, a discussão evoluiu para agressão física, quando o adolescente pegou uma faca e golpeou o irmão no pescoço. O motivo da briga não foi divulgado.
O jovem foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perus, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada por funcionários da UPA Perus para atender a ocorrência.
A equipe foi à casa da família e encontrou o adolescente no local, com um responsável. Não há a informação sobre quem o acompanhava.
O adolescente foi apreendido. O caso foi registrado como homicídio no 33º Distrito Policial (Pirituba).