27 de agosto de 2026
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FRATRICÍDIO

Adolescente de 14 anos mata irmão de 21 a facadas

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Reprodução/SSP
O adolescente foi apreendido e o caso foi registrado como homicídio.
O adolescente foi apreendido e o caso foi registrado como homicídio.

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após esfaquear e matar o irmão de 21 anos, na zona norte de São Paulo, na noite de quarta-feira (26), de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado).

O jovem matou o irmão durante uma discussão na casa em que viviam, na rua das Papoulas, no bairro Recanto dos Humildes, em Perus. Segundo o registro policial, a discussão evoluiu para agressão física, quando o adolescente pegou uma faca e golpeou o irmão no pescoço. O motivo da briga não foi divulgado.

O jovem foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perus, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada por funcionários da UPA Perus para atender a ocorrência.

A equipe foi à casa da família e encontrou o adolescente no local, com um responsável. Não há a informação sobre quem o acompanhava.

O adolescente foi apreendido. O caso foi registrado como homicídio no 33º Distrito Policial (Pirituba).

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