Um adolescente de 14 anos foi apreendido após esfaquear e matar o irmão de 21 anos, na zona norte de São Paulo, na noite de quarta-feira (26), de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado).

O jovem matou o irmão durante uma discussão na casa em que viviam, na rua das Papoulas, no bairro Recanto dos Humildes, em Perus. Segundo o registro policial, a discussão evoluiu para agressão física, quando o adolescente pegou uma faca e golpeou o irmão no pescoço. O motivo da briga não foi divulgado.

O jovem foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perus, mas não resistiu aos ferimentos.