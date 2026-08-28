Um cabo da Polícia Militar e uma profissional do sexo foram levados à delegacia após confusão durante programa sexual, na última sexta-feira (21), no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo o relato da mulher, o policial fez um pedido específico durante o encontro e, depois, quis contratar outro programa sem pagar.
De acordo com os registros, Jeniffer Machuca Sem Piedade afirmou que, após “socar forte” no cliente, ele pediu mais, mas se recusou a pagar pelo novo programa. Na sequência, segundo ela, o homem tentou agredi-la com uma garrafa.
A mulher também contou que o policial havia usado drogas e estava agressivo. Ela conseguiu empurrá-lo para fora do imóvel e chamou a polícia.
Quando a viatura chegou, o homem tentou fugir, mas foi contido. Conforme os policiais, ele estava muito agitado, agressivo e se recusava a informar a identidade. Posteriormente, foi identificado como cabo da PM da ativa.
Os dois foram encaminhados a um pronto-socorro, onde não foram constatadas lesões. Depois, foram levados ao 2º Distrito Policial do Guarujá e liberados pelo delegado. O caso foi encaminhado ao comando do batalhão rodoviário para acompanhamento administrativo.
Com informações do Metrópoles.