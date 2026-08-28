Um cabo da Polícia Militar e uma profissional do sexo foram levados à delegacia após confusão durante programa sexual, na última sexta-feira (21), no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo o relato da mulher, o policial fez um pedido específico durante o encontro e, depois, quis contratar outro programa sem pagar.

De acordo com os registros, Jeniffer Machuca Sem Piedade afirmou que, após “socar forte” no cliente, ele pediu mais, mas se recusou a pagar pelo novo programa. Na sequência, segundo ela, o homem tentou agredi-la com uma garrafa.

A mulher também contou que o policial havia usado drogas e estava agressivo. Ela conseguiu empurrá-lo para fora do imóvel e chamou a polícia.