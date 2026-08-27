O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, procure o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para uma reunião. O objetivo é reduzir a tensão entre a PF e o gabinete do magistrado.

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O encontro deve ser mediado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, nos próximos dias.