O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, procure o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para uma reunião. O objetivo é reduzir a tensão entre a PF e o gabinete do magistrado.
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O encontro deve ser mediado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, nos próximos dias.
A relação entre integrantes da PF e o gabinete de Mendonça é marcada por desconfianças sobre o andamento de investigações e o vazamento de informações. O ministro é relator dos casos Dark Horse/Master e INSS/Lulinha, que envolvem temas de forte repercussão política.
No STF, a condução dos inquéritos também expõe divergências entre Mendonça e outros ministros, especialmente Alexandre de Moraes. Paralelamente, há questionamentos internos sobre decisões relacionadas ao ritmo das apurações, à escolha de delegados e à distribuição de recursos para as equipes da PF.
O caso Dark Horse investiga a origem de recursos destinados à produção do filme sobre Jair Bolsonaro e possíveis contrapartidas políticas, em desdobramento da investigação sobre o Banco Master. Já o caso INSS/Lulinha surgiu de apurações sobre fraudes em descontos de benefícios do INSS e alcançou Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente.
Com informações do g1.