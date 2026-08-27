O filho, Hermes Zornitta Júnior, então com 34 anos, lembra que a família recebeu o diagnóstico com surpresa e sensação de impotência. “É um baque, um susto, uma tristeza. A gente perde o chão, não sabe o que fazer. Só podia rezar”, relatou.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), recém-diagnosticada no piloto Lito Sousa, levou quatro meses para provocar a morte do empresário Hermes Zornitta, de Dourados (MS). Os primeiros sintomas surgiram em março de 2022, e ele morreu em julho do mesmo ano, aos 59 anos.

Os primeiros sinais incluíam cansaço, desânimo e esquecimentos. Em um episódio, Hermes enviou três vezes ao filho a localização de um endereço, mas indicava a própria casa. Durante uma internação em Campo Grande para uma cirurgia na coluna, também apresentou desorientação.

Após o procedimento, os sintomas se agravaram. O empresário permaneceu internado até a morte, em razão do avanço da doença e de complicações como infecções e alterações no funcionamento dos órgãos.

A família buscou diferentes alternativas de tratamento, inclusive fora do Brasil, e utilizou recursos como neuromodulação e câmara hiperbárica. Sem perspectiva de cura, o filho também precisou tomar medidas judiciais para que a mãe assumisse a curatela do pai.