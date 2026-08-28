Amélie Voigt Trejes, de 21 anos, natural de Santa Catarina, passou a ocupar o posto de bilionária mais jovem do mundo no ranking anual divulgado pela Forbes nesta sexta-feira (28). A diferença que a coloca à frente do alemão Johannes von Baumbach, herdeiro do laboratório Boehringer Ingelheim, é de apenas sete semanas de idade entre os dois.

O patrimônio de Amélie está estimado em R$ 6,7 bilhões (US$ 1,1 bilhão) e tem origem na participação acionária da família na WEG, multinacional catarinense de motores elétricos e equipamentos industriais. Ela é bisneta de Werner Ricardo Voigt, um dos três fundadores da empresa, criada em Jaraguá do Sul em 1961 ao lado de Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.

Mesmo sem cargo executivo na companhia, Amélie integra o grupo de acionistas controladores pela estrutura societária da família. Ela detém diretamente 5.282.602 ações ordinárias da WEG, além de participação de 33,33% em duas holdings patrimoniais da família, a Cladis Voigt Trejes Administradora e a Clica Voigt Administradora, divididas com os irmãos gêmeos Felipe e Pedro. Somando participações diretas e indiretas, seu controle soma cerca de 106,7 milhões de ações da WEG, equivalentes a 2,54% do capital da empresa.