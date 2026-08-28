Amélie Voigt Trejes, de 21 anos, natural de Santa Catarina, passou a ocupar o posto de bilionária mais jovem do mundo no ranking anual divulgado pela Forbes nesta sexta-feira (28). A diferença que a coloca à frente do alemão Johannes von Baumbach, herdeiro do laboratório Boehringer Ingelheim, é de apenas sete semanas de idade entre os dois.
O patrimônio de Amélie está estimado em R$ 6,7 bilhões (US$ 1,1 bilhão) e tem origem na participação acionária da família na WEG, multinacional catarinense de motores elétricos e equipamentos industriais. Ela é bisneta de Werner Ricardo Voigt, um dos três fundadores da empresa, criada em Jaraguá do Sul em 1961 ao lado de Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.
Mesmo sem cargo executivo na companhia, Amélie integra o grupo de acionistas controladores pela estrutura societária da família. Ela detém diretamente 5.282.602 ações ordinárias da WEG, além de participação de 33,33% em duas holdings patrimoniais da família, a Cladis Voigt Trejes Administradora e a Clica Voigt Administradora, divididas com os irmãos gêmeos Felipe e Pedro. Somando participações diretas e indiretas, seu controle soma cerca de 106,7 milhões de ações da WEG, equivalentes a 2,54% do capital da empresa.
A família também compõe o bloco controlador da WPA Participações e Serviços, holding que reúne os descendentes dos fundadores e concentra pouco mais da metade das ações da WEG — participação que garante aos herdeiros peso decisivo nas assembleias da companhia.
A WEG ainda é uma das principais fontes de novos bilionários do país. Além de Amélie, outros quatro jovens da família Voigt aparecem entre os seis brasileiros mais jovens da lista da Forbes: Dora e Lívia Voigt de Assis, ambas com US$ 1,4 bilhão, e os irmãos Felipe e Pedro Voigt Trejes, cada um com US$ 1,1 bilhão.
Hoje presente em 41 países e com mais de 45 mil funcionários, a WEG fabrica motores, geradores, transformadores, turbinas, painéis elétricos, carregadores para veículos elétricos e tintas industriais, entre outros itens de um portfólio com mais de 1,5 mil linhas de produtos.
A ascensão de Amélie ao topo da lista de bilionários mais jovens do mundo foi divulgada na mesma semana em que a Forbes também publicou o ranking dos maiores bilionários do Brasil em 2026, encabeçado por nomes como o cofundador do Facebook Eduardo Saverin e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual.
Com informações do g1 e Forbes Brasil