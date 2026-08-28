Ele também criticou a conduta de seu ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, pela relação mantida com a empresária e lobista Roberta Luchsinger, de quem recebeu valores que ele diz serem empréstimos. Afirmou que seu auxiliar agiu de modo "totalmente errado".

"São ilações, ilações e ilações tirados de telefonemas", disse Lula. "Eu conheço isso muito bem porque já vivi isso", disse, em referência aos processos da Operação Lava Jato.

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (27) que as acusações contra seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, ainda são "ilações" e que ele precisa se defender.

Investigações contra ele apontaram que a lobista pagou R$ 217 mil em faturas de cartão de crédito, financiamento de um veículo e outras despesas do ex-assessor. O presidente disse acreditar na versão de Marcola de que teria pegado apenas empréstimos com Luchsinger.

"Por que ele não falou comigo? Eu disse 'cara, sou quase que nem seu pai. Porque você não falou comigo do problema que tava tendo?' Agora é o seguinte, ele cometeu erro? Ele pagará pelo erro que cometeu", declarou. "Não é adequado, é totalmente errado e o Marcola sabe o erro que cometeu, porque não é esse o papel de um chefe de gabinete."

Ao ser questionado sobre conversas de Roberta envolvendo o nome de Lulinha, o presidente ainda disse: "Se eu pegasse o seu celular e for investigar tudo o que você falou só tem coisas certas ou coisas corretas? O que uma pilantra pode fazer num telefone ou um cara qualquer pode fazer num telefone? Estou dizendo para você que o fato de ter pego conversa num telefone não justifica absolutamente nada".