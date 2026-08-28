Um lago formado após deslizamento de terra na fronteira entre o Nepal e a China transbordou nesta sexta-feira (28), provocando pânico em áreas atingidas pela inundação de dois dias antes. O risco interrompeu temporariamente as operações de resgate.
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Segundo autoridades nepalesas, o reservatório acumulava mais de 2,5 milhões de metros cúbicos de água, contra uma estimativa de 1,5 milhão a 2 milhões de metros cúbicos no dia anterior. A água avançou para o rio Bhotekoshi, e moradores receberam alertas para deixar as margens e procurar locais mais altos.
As operações de resgate no Nepal foram suspensas por 90 minutos e depois retomadas. Na China, equipes de emergência também se retiraram temporariamente para uma área segura. Os trabalhos foram posteriormente retomados após as autoridades considerarem controlável o risco provocado pelo lago.
A inundação de quarta-feira (26), causada pelo colapso de uma geleira, matou 489 pessoas no Nepal e cinco no Tibete, na China. Quase mil pessoas continuam desaparecidas nos dois países. Entre os desaparecidos, pelo menos 540 são estrangeiros, muitos deles peregrinos indianos que seguiam para o Monte Kailash e o lago Manasarovar, no Tibete.
O governo chinês determinou o reforço do monitoramento de lagos glaciais, deslizamentos e outros reservatórios formados por bloqueios naturais. O presidente Xi Jinping também pediu esforços para localizar desaparecidos, incluindo estrangeiros.
Apesar das ofertas de ajuda de países como Índia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Sri Lanka e Bangladesh, o Nepal informou que, neste momento, não precisa de equipes estrangeiras de busca e resgate.
Com informações da Reuters.
Veja vídeo:
BREAKING: A newly formed barrier lake near the Nepal-China border has breached, triggering fears of a secondary flash flood. Rescue missions are suspended as villagers flee to higher ground and China evacuates the Gyirong border port. pic.twitter.com/TfmkPWePTr