Um lago formado após deslizamento de terra na fronteira entre o Nepal e a China transbordou nesta sexta-feira (28), provocando pânico em áreas atingidas pela inundação de dois dias antes. O risco interrompeu temporariamente as operações de resgate.

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Segundo autoridades nepalesas, o reservatório acumulava mais de 2,5 milhões de metros cúbicos de água, contra uma estimativa de 1,5 milhão a 2 milhões de metros cúbicos no dia anterior. A água avançou para o rio Bhotekoshi, e moradores receberam alertas para deixar as margens e procurar locais mais altos.