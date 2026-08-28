O rei Harald V da Noruega morreu aos 89 anos nesta sexta-feira (28), após ser internado para tratar uma rara doença no sangue. Segundo o Palácio Real de Oslo, ele morreu pacificamente às 6h35, no horário local, em um hospital da capital.
Harald estava no trono desde 1991 e era figura popular no país. Ele ficou conhecido por modernizar a monarquia, defender maior transparência e romper tradições ao se casar com Sonja Haraldsen, uma mulher que não pertencia à realeza.
O rei também ganhou destaque por sua atuação em momentos de crise. Após os ataques de 2011, que mataram 77 pessoas em Oslo e na ilha de Utøya, ele fez discursos em defesa da união dos noruegueses. Em 2016, manifestou apoio à diversidade religiosa, étnica e sexual.
Nos últimos anos, Harald reduziu seus compromissos públicos devido à saúde. Ele foi tratado com corticoides para anemia hemolítica, uma condição que reduz a quantidade de glóbulos vermelhos no organismo. Estava internado desde 17 de agosto, quando seu filho, Haakon, assumiu temporariamente suas funções.
Harald deixa a esposa, a rainha Sonja, com quem foi casado por quase 58 anos, a filha Märtha Louise, o filho Haakon, que agora assume o trono, e seis netos.
A família real também enfrentou crises recentes, incluindo a condenação de Marius Borg Høiby, filho de Mette-Marit, por estupro e outros crimes, além da revelação de contatos de Mette-Marit com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.
O governo norueguês declarou período de luto nacional até o funeral. A bandeira do Palácio Real foi colocada a meio-mastro, e moradores começaram a levar flores e bandeiras ao local.
Com informações da BBC.