O rei Harald V da Noruega morreu aos 89 anos nesta sexta-feira (28), após ser internado para tratar uma rara doença no sangue. Segundo o Palácio Real de Oslo, ele morreu pacificamente às 6h35, no horário local, em um hospital da capital.

Harald estava no trono desde 1991 e era figura popular no país. Ele ficou conhecido por modernizar a monarquia, defender maior transparência e romper tradições ao se casar com Sonja Haraldsen, uma mulher que não pertencia à realeza.

O rei também ganhou destaque por sua atuação em momentos de crise. Após os ataques de 2011, que mataram 77 pessoas em Oslo e na ilha de Utøya, ele fez discursos em defesa da união dos noruegueses. Em 2016, manifestou apoio à diversidade religiosa, étnica e sexual.