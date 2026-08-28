O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira (28) para as Eleições 2026. A propaganda será exibida até 1º de outubro, antevéspera do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

A veiculação é regulamentada pela Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dura 35 dias. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar no pleito.

Como funciona

A propaganda terá dois formatos. Os programas em bloco são exibidos em rede nacional, com horários destinados alternadamente às disputas para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.