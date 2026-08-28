A onda de calor prevista pela Defesa Civil de São Paulo, com temperaturas de pelo menos 5°C acima da máxima média do mês de agosto, começa nesta sexta-feira (28) e deve deixar os paulistas com sensação térmica acima dos 30°C.

Nessa quinta (27), a temperatura já foi acima da máxima média da cidade de São Paulo (24,5°C) e chegou a 28,2°C às 15h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

Nesta sexta, porém, a previsão do Inmet é que os termômetros registrem até 34°C na região metropolitana, ou seja, quase 10°C acima da máxima média do mês.