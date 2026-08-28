Onda de calor começa nesta 6ª com mais de 30º em SP
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A onda de calor prevista pela Defesa Civil de São Paulo, com temperaturas de pelo menos 5°C acima da máxima média do mês de agosto, começa nesta sexta-feira (28) e deve deixar os paulistas com sensação térmica acima dos 30°C.
Nessa quinta (27), a temperatura já foi acima da máxima média da cidade de São Paulo (24,5°C) e chegou a 28,2°C às 15h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital.
Nesta sexta, porém, a previsão do Inmet é que os termômetros registrem até 34°C na região metropolitana, ou seja, quase 10°C acima da máxima média do mês.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, o dia deve apresentar uma madrugada com termômetros na casa dos 17°C e céu com poucas nuvens. No decorrer do dia, a temperatura se eleva rapidamente, superando os 30°C, enquanto os menores percentuais de umidade do ar se mantêm ao redor dos 30% a ligeiramente abaixo em alguns bairros da capital.
No interior do estado, principalmente no norte e no noroeste, a previsão é de calor de até 38°C em algumas cidades, como Presidente Prudente e Araçatuba, com taxas de umidade do ar até abaixo dos 12%, que exige cuidados especiais da população.
A Defesa Civil alerta que a combinação de calor intenso, baixa umidade e persistência do tempo seco poderá provocar forte sensação de calor, aumentar o desconforto térmico e intensificar o ressecamento do ambiente.
Nas pessoas, esse cenário é prejudicial à saúde de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), taxas abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana e animal.
Na natureza, a persistência dessas condições favorece o ressecamento da vegetação, elevando significativamente o risco de queimadas e contribuindo para a rápida propagação de incêndios florestais. Por isso, a Defesa Civil já está em alerta vermelho em praticamente todo o estado, com exceção da Grande São Paulo, leste e litoral, em alerta laranja.
Orientações
Durante o período, a Defesa Civil recomenda:
- manter a hidratação
- umidificar os ambientes sempre que possível
- evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia
- manter os ambientes ventilados
- redobrar os cuidados com crianças, idosos e animais
Para prevenir queimadas e incêndios, a orientação é não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo ou resíduos e não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas de vegetação seca.
Ao identificar fumaça ou um princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.
Sul tem alerta laranja para tempestades
O Inmet também emitiu um alerta laranja para a região Sul do país. No entanto, ao contrário da área central, o problema não é o calor e o tempo seco, mas a expectativa de tempestades.
Segundo ao Climatempo, a frente fria continua sendo o principal sistema atuante na região e mantém condições para chuva em grande parte do Rio Grande do Sul desde as primeiras horas desta sexta-feira e ao longo do dia. A instabilidade também alcança áreas do oeste, centro e sul de Santa Catarina.
Há possibilidade de chuva forte a intensa em curto espaço de tempo, com volumes de até 100 mm por dia e pontos que podem superar 140 mm por dia na Campanha, sul, Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre e litoral médio.
O mar permanece agitado entre os litorais gaúcho e catarinense. As rajadas variam de 50 a 70 km/h e podem alcançar 90 km/h entre o sul do Paraná, centro-oeste de Santa Catarina e norte e serra do Rio Grande do Sul.