A defesa de Karina Gama, dona da produtora do filme "Dark Horse", pediu nesta quarta-feira (26) ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que leve à corte o caso que envolve a empresa dela, a Go Up Entertainment, investigado hoje pela Polícia Civil de São Paulo. Os advogados também pediram a suspensão do inquérito local.

De acordo com a equipe jurídica, o processo inclui diversas reportagens conectando as supostas irregularidades ao escândalo do Banco Master e os recursos enviados à produção do longa. Dessa forma, sustentam que o Supremo é o órgão que deveria conduzir o caso.

"Na realidade, a investigação de primeiro grau tem como verdadeiro objeto: a aplicação de recursos financeiros por parte do banqueiro Daniel Vorcaro no financiamento do filme Dark Horse. Conforme será demonstrado na sequência, tal objeto atrai a competência absoluta desse Supremo Tribunal Federal. E isso pois, em verdade, tais fatos já estão sendo apurados no âmbito dos presentes autos, de relatoria do Exmo. Min. André Mendonça", diz a defesa de Karina.