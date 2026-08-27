A propaganda eleitoral dos candidatos à Presidência da República terá Lula (PT) explorando o caso "Dark Horse" contra Flávio Bolsonaro (PL) e o senador abordando a alta de preços e o endividamento dos brasileiros para desgastar o governo do petista.

O programa dos presidenciáveis em rede de rádio e TV estreia no sábado (29), mas já nesta sexta (28) começarão a ser exibidas as primeiras inserções —peças menores de 30 segundos a um minuto, distribuídas ao longo da programação.

No sábado, a propaganda de Flávio vai anteceder a de Lula, que fecha o horário eleitoral, segundo o revezamento sorteado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além de falar por último, o petista também conta com mais tempo que o bolsonarista —são 5 minutos e 31 segundos, contra 4 minutos e 20 segundos.