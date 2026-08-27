O brasileiro Alison dos Santos quebrou o recorde mundial de uma das provas mais competitivas do atletismo atual, os 400 metros com barreiras, ao vencer nesta quinta-feira (27) a etapa de Zurique da Diamond League, com o impressionante tempo de 45 segundos e 80 centésimos.

Piu, como o corredor natural de São Joaquim da Barra (SP) é conhecido, confirmou na raia 6 da pista do Estádio Letzigrund que vive o melhor momento de sua carreira, deixando o norueguês Karsten Warholm para trás.

Warholm, que terminou em segundo lugar na prova, com o tempo de 46s69, detinha o recorde mundial até esta quinta (27), com a marca de 45s94 que lhe rendeu a medalha de ouro olímpica em Tóquio, em 2021. O nigeriano Ezekiel Nathaniel ficou em terceiro lugar, com o tempo de 47s50.