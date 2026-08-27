Chelsea vence o Luton Town com ajuda de Estêvão e avança
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Com Estêvão entre os titulares, o Chelsea venceu o Luton Town por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Stamford Bridge, e avançou à terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O próximo adversário dos Blues na competição será decidido via sorteio.
Estevão participou diretamente de um dos gols do time de Londres. No segundo tempo, o veterano Danny Welbeck abriu o placar de cabeça em cruzamento de Malo Gusto. Depois, o brasileiro de 19 anos finalizou e viu o zagueiro adversário Hakeem Odofin desviar contra as próprias redes.
O técnico Xabi Alonso escalou um time misto para encarar o Luton Town, da segunda divisão inglesa. Reforços como o argentino Valentín Barco e o próprio Welbeck foram titulares pela primeira vez, após ficarem no banco na estreia na Premier League. João Pedro entrou somente a 15 minutos do fim.
Neste domingo (30), o Chelsea enfrenta o Brighton pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Os Blues estrearam na competição com vitória contra o Fulham, fora de casa, por 3 a 2.
LANCES IMPORTANTES
Defesaça de Josh Keeley. Em cobrança de falta, Cole Palmer ajeitou para Reece James, que acertou uma pancada por fora da barreira. O goleiro do Luton Town para fazer uma linda intervenção, aos 18 minutos do primeiro tempo.
Estêvão manda para fora. O brasileiro recebeu passe na medida dentro da área e bateu com o pé esquerdo na saída de Keeley, aos 38 minutos. A bola passou muito perto, à direita do gol.
Morgan Rogers acerta o travessão. Estêvão fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para trás. Rogers chegou batendo de primeira e mandou no poste, aos 43 minutos.
Gol do Chelsea! Aos cinco minutos do segundo tempo, Estêvão recebeu na ala direita e tocou para Malo Gusto na ultrapassagem. O lateral francês cruzou da linha de fundo e encontrou Danny Welbeck, livre, para marcar de cabeça: 1 a 0!
Gol do Chelsea! Aos 34 minutos do segundo tempo, Palmer acionou Estêvão na entrada da área. O brasileiro encarou a marcação, fintou, bateu com o pé direito e viu o zagueiro Hakeem Odofin desviar contra a própria meta: 2 a 0!
Keeley e a trave impedem o terceiro do Chelsea. Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro do Luton Town defendeu chute de Palmer e impediu o gol de João Pedro no rebote. No lance seguinte, Jamie Gittens acertou a trave adversária.