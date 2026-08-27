Com Estêvão entre os titulares, o Chelsea venceu o Luton Town por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Stamford Bridge, e avançou à terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O próximo adversário dos Blues na competição será decidido via sorteio.

Estevão participou diretamente de um dos gols do time de Londres. No segundo tempo, o veterano Danny Welbeck abriu o placar de cabeça em cruzamento de Malo Gusto. Depois, o brasileiro de 19 anos finalizou e viu o zagueiro adversário Hakeem Odofin desviar contra as próprias redes.

O técnico Xabi Alonso escalou um time misto para encarar o Luton Town, da segunda divisão inglesa. Reforços como o argentino Valentín Barco e o próprio Welbeck foram titulares pela primeira vez, após ficarem no banco na estreia na Premier League. João Pedro entrou somente a 15 minutos do fim.