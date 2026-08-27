Conmebol divulga datas das quartas da Libertadores e da Sula
| Tempo de leitura: 2 min
A Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana.
O Fluminense fará o jogo que abre as quartas de final. A equipe carioca vai enfrentar o Platense no dia 8 de setembro (terça-feira), no Maracanã, pelo jogo de ida.
Palmeiras e Corinthians fazem seus jogos de ida no dia 9 de setembro (quarta-feira). O Palmeiras recebe a LDU, às 19h (de Brasília), e o Corinthians visita o Estudiantes, às 21h30.
O Flamengo fecha as quartas de final. O Rubro-Negro visita o Independiente del Valle, no Equador, em 10 de setembro (quinta-feira), às 21h30.
Os jogos de volta acontecem uma semana depois, nos mesmo horários e ordem. Os mandos são invertidos.
SUL-AMERICANA
Vasco fará primeiro jogo das quartas da Sul-Americana. O time carioca viajará a Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Santa Fé, no dia 8 de setembro, às 19h.
No mesmo dia, São Paulo também fará o jogo de ida fora de casa, contra o Boca Juniors. A partida acontecerá em La Bombonera, às 21h30 do mesmo dia.
Duelo brasileiro começa na Vila Belmiro. O Santos receberá o Atlético-MG no dia 9, às 19h, pelo jogo de ida.
O último jogo será entre Cienciano e Montevideo City Torque, no dia 10, às 21h30. Os mandos também se invertem na volta.
CRONOGRAMA DA LIBERTADORES
Jogos de ida
8/9 - Fluminense x Platense - 19h - Maracanã - ESPN e Disney+
9/9 - Palmeiras x LDU Quito - 19h - Nubank Parque - Paramount
9/9 - Estudiantes x Corinthians - 21h30 - UNO Jorge Luis Hirschi - Globo e Paramount
10/9 - Independiente del Valle x Flamengo - 21h30 - Olímpico Atahualpa - ESPN e Disney+
Jogos de volta
15/9 - Platense x Fluminense - 19h - Ciudad de Vicente López - ESPN e Disney+
16/9 - LDU Quito x Palmeiras - 19h - Rodrigo Paz Delgado - Paramount
16/9 - Corinthians x Estudiantes - 21h30 - Neo Química Arena - Globo e Paramount
17/9 - Flamengo x Independiente del Valle - 21h30 - Maracanã - ESPN e Disney+
CRONOGRAMA DA SUL-AMERICANA
Jogos de ida
8/9 - Santa Fe x Vasco - 19h - El Campín - Paramount
8/9 - Boca Juniors x São Paulo - 21h30 - La Bombonera - SBT, ESPN e Disney+
9/9 - Santos x Atlético-MG - 19h - Vila Belmiro - ESPN e Disney+
10/9 - Cienciano x Montevideo City Torque - 21h30 - Inca Garcilaso de La Vega - Paramount
Jogos de volta
15/9 - Vasco x Santa Fe - 19h - São Januário - Paramount
15/9 - São Paulo x Boca Juniors - 21h30 - Morumbis - SBT, ESPN e Disney+
16/9 - Atlético-MG x Santos - 19h - Arena MRV - ESPN e Disney+
17/9 - Montevideo City Torque x Cienciano - 21h30 - Centenario - Paramount