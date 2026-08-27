27 de agosto de 2026
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FUTEBOL

Conmebol divulga datas das quartas da Libertadores e da Sula

da Folhapress
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Divulgação/Conmebol
Taça Libertadores da América
Taça Libertadores da América

A Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana.

O Fluminense fará o jogo que abre as quartas de final. A equipe carioca vai enfrentar o Platense no dia 8 de setembro (terça-feira), no Maracanã, pelo jogo de ida.

Palmeiras e Corinthians fazem seus jogos de ida no dia 9 de setembro (quarta-feira). O Palmeiras recebe a LDU, às 19h (de Brasília), e o Corinthians visita o Estudiantes, às 21h30.

O Flamengo fecha as quartas de final. O Rubro-Negro visita o Independiente del Valle, no Equador, em 10 de setembro (quinta-feira), às 21h30.

Os jogos de volta acontecem uma semana depois, nos mesmo horários e ordem. Os mandos são invertidos.

SUL-AMERICANA

Vasco fará primeiro jogo das quartas da Sul-Americana. O time carioca viajará a Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Santa Fé, no dia 8 de setembro, às 19h.

No mesmo dia, São Paulo também fará o jogo de ida fora de casa, contra o Boca Juniors. A partida acontecerá em La Bombonera, às 21h30 do mesmo dia.

Duelo brasileiro começa na Vila Belmiro. O Santos receberá o Atlético-MG no dia 9, às 19h, pelo jogo de ida.

O último jogo será entre Cienciano e Montevideo City Torque, no dia 10, às 21h30. Os mandos também se invertem na volta.

CRONOGRAMA DA LIBERTADORES

Jogos de ida

8/9 - Fluminense x Platense - 19h - Maracanã - ESPN e Disney+

9/9 - Palmeiras x LDU Quito - 19h - Nubank Parque - Paramount

9/9 - Estudiantes x Corinthians - 21h30 - UNO Jorge Luis Hirschi - Globo e Paramount

10/9 - Independiente del Valle x Flamengo - 21h30 - Olímpico Atahualpa - ESPN e Disney+

Jogos de volta

15/9 - Platense x Fluminense - 19h - Ciudad de Vicente López - ESPN e Disney+

16/9 - LDU Quito x Palmeiras - 19h - Rodrigo Paz Delgado - Paramount

16/9 - Corinthians x Estudiantes - 21h30 - Neo Química Arena - Globo e Paramount

17/9 - Flamengo x Independiente del Valle - 21h30 - Maracanã - ESPN e Disney+

CRONOGRAMA DA SUL-AMERICANA

Jogos de ida

8/9 - Santa Fe x Vasco - 19h - El Campín - Paramount

8/9 - Boca Juniors x São Paulo - 21h30 - La Bombonera - SBT, ESPN e Disney+

9/9 - Santos x Atlético-MG - 19h - Vila Belmiro - ESPN e Disney+

10/9 - Cienciano x Montevideo City Torque - 21h30 - Inca Garcilaso de La Vega - Paramount

Jogos de volta

15/9 - Vasco x Santa Fe - 19h - São Januário - Paramount

15/9 - São Paulo x Boca Juniors - 21h30 - Morumbis - SBT, ESPN e Disney+

16/9 - Atlético-MG x Santos - 19h - Arena MRV - ESPN e Disney+

17/9 - Montevideo City Torque x Cienciano - 21h30 - Centenario - Paramount

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