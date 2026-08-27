27 de agosto de 2026
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CHAMPIONS

PSG x Barcelona e Real x Arsenal: sorteio define a fase de liga

da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Sorteio aconteceu nesta quinta-feira
Sorteio aconteceu nesta quinta-feira

Em sorteio realizado nesta quinta-feira (27), em Mônaco, foram definidos os duelos da fase de liga da Champions League na temporada 2026/27.

Entre os principais duelos, destaque para os confrontos entre o atual bicampeão PSG com Barcelona, Manchester City e Roma, e entre Real Madrid contra Inter de Milão e Arsenal.

No atual formato da Champions, as 36 equipes classificadas à fase de liga enfrentam oito equipes cada, em partidas de ida e volta.

Os confrontos são definidos via sorteio, com os times divididos em quatro potes, de acordo com critérios técnicos. Cada equipe enfrenta duas de cada um dos potes. Times do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase, e uma equipe só pode jogar contra duas de um mesmo país.

As primeiras partidas da fase de liga desta temporada serão disputadas entre 8 e 10 de setembro.

As oito melhores classificadas ao fim da fase de liga avançam às oitavas de final. Aquelas que ficarem entre a 9ª e 24ª posição na tabela disputam um playoff pelas oito vagas restantes.

A final está marcada para 5 de junho, no Estádio Metropolitano, em Madri.

CONFIRA ABAIXO OS CONFRONTOS DAS EQUIPES NA FASE DE LIGA

Pote 1

PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava e Como

Bayern de Munique: Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga e Viking

Real Madrid: Inter de Milão, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask, AEK

Liverpool: Atlético de Madrid, Inter de Milão, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Lask

Inter de Milão: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakthar, Feyeboord, Sttutgart, Bratislava

Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Lens

Arsenal: Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga

Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah

Atlético de Madrid: Bayern de Munique, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart

Pote 2

Borussia Dortmund: Inter de Milão, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK, Sabah

Roma: Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahçe, Bratislava, AEK

Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Lask, Lens

Aston Villa: PSG, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Praga

Porto: Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga, Lask

Manchester United: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como

Club Brugge: Liverpool, Inter de Milão, Aston Villa, PSV, Bodo/Glimt, Napoli, Lens, Stuttgart

Real Betis: Arsenal, Bayern de Munique, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava

PSV: Atlético de Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking

Pote 3

Feyenoord: Inter de Milão, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking

Lille: Bayern de Munique, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Bratislava, Stuttgart

Napoli: Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking, Sabah

RB Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens, Como

Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Slavia Praga

Shakhtar: Real Madrid, Inter de Milão, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK, Bratislava

Galatasaray: Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK

Bodo/Glimt: Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Club Brugge, Lille, Napoli, Lask, Lens

Fenerbahçe: Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga, Lask

Pote 4

Sttugart: Atlético de Madrid, Inter de Milão, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava

Como: PSG, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK, Lens

Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting, Club Brugge, Bodo/Glimt, Leipzig, Como, Slavia Praga

Slavia Praga: Arsenal, Bayern de Munique, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah

Sabah: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga, Viking

Lask: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Bratislava, AEK

AEK: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakthar, Como, Lens

Bratislava: Inter de Milão, PSG, Real Betis, Roma, Shkthar, Lille, Stuttgart, Lask

Viking: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart

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