PSG x Barcelona e Real x Arsenal: sorteio define a fase de liga
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Em sorteio realizado nesta quinta-feira (27), em Mônaco, foram definidos os duelos da fase de liga da Champions League na temporada 2026/27.
Entre os principais duelos, destaque para os confrontos entre o atual bicampeão PSG com Barcelona, Manchester City e Roma, e entre Real Madrid contra Inter de Milão e Arsenal.
No atual formato da Champions, as 36 equipes classificadas à fase de liga enfrentam oito equipes cada, em partidas de ida e volta.
Os confrontos são definidos via sorteio, com os times divididos em quatro potes, de acordo com critérios técnicos. Cada equipe enfrenta duas de cada um dos potes. Times do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase, e uma equipe só pode jogar contra duas de um mesmo país.
As primeiras partidas da fase de liga desta temporada serão disputadas entre 8 e 10 de setembro.
As oito melhores classificadas ao fim da fase de liga avançam às oitavas de final. Aquelas que ficarem entre a 9ª e 24ª posição na tabela disputam um playoff pelas oito vagas restantes.
A final está marcada para 5 de junho, no Estádio Metropolitano, em Madri.
CONFIRA ABAIXO OS CONFRONTOS DAS EQUIPES NA FASE DE LIGA
Pote 1
PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava e Como
Bayern de Munique: Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga e Viking
Real Madrid: Inter de Milão, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask, AEK
Liverpool: Atlético de Madrid, Inter de Milão, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Lask
Inter de Milão: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakthar, Feyeboord, Sttutgart, Bratislava
Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Lens
Arsenal: Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga
Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah
Atlético de Madrid: Bayern de Munique, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart
Pote 2
Borussia Dortmund: Inter de Milão, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK, Sabah
Roma: Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahçe, Bratislava, AEK
Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Lask, Lens
Aston Villa: PSG, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Praga
Porto: Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga, Lask
Manchester United: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como
Club Brugge: Liverpool, Inter de Milão, Aston Villa, PSV, Bodo/Glimt, Napoli, Lens, Stuttgart
Real Betis: Arsenal, Bayern de Munique, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava
PSV: Atlético de Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking
Pote 3
Feyenoord: Inter de Milão, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking
Lille: Bayern de Munique, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Bratislava, Stuttgart
Napoli: Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking, Sabah
RB Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens, Como
Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Slavia Praga
Shakhtar: Real Madrid, Inter de Milão, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK, Bratislava
Galatasaray: Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK
Bodo/Glimt: Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Club Brugge, Lille, Napoli, Lask, Lens
Fenerbahçe: Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga, Lask
Pote 4
Sttugart: Atlético de Madrid, Inter de Milão, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava
Como: PSG, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK, Lens
Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting, Club Brugge, Bodo/Glimt, Leipzig, Como, Slavia Praga
Slavia Praga: Arsenal, Bayern de Munique, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah
Sabah: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga, Viking
Lask: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Bratislava, AEK
AEK: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakthar, Como, Lens
Bratislava: Inter de Milão, PSG, Real Betis, Roma, Shkthar, Lille, Stuttgart, Lask
Viking: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart