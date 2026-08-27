Brasil e Argentina representam 69,4% das equipes que foram às quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana nas últimas dez edições.

As quartas das duas copas deste ano estão confirmadas: serão seis times dos países entre os oito na Libertadores e cinco entre os oito restantes na Sul-Americana. Ou seja, 11 dos 16 remanescentes nas competições do continente em 2026.

O domínio da dupla se ampliou expressivamente após 2017, quando o número de participantes das duas competições aumentou — de 38 para 47 na Liberta, e de 47 para 54 na Sul-Americana.