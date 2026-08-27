Brasil e Argentina fazem 70% das quartas de final sul-americanas
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Brasil e Argentina representam 69,4% das equipes que foram às quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana nas últimas dez edições.
As quartas das duas copas deste ano estão confirmadas: serão seis times dos países entre os oito na Libertadores e cinco entre os oito restantes na Sul-Americana. Ou seja, 11 dos 16 remanescentes nas competições do continente em 2026.
O domínio da dupla se ampliou expressivamente após 2017, quando o número de participantes das duas competições aumentou — de 38 para 47 na Liberta, e de 47 para 54 na Sul-Americana.
Desde então, equipes brasileiras e argentinas estiveram nas quartas 111 vezes de 160 possíveis — ou seja, 69,4%, somadas Libertadores e Sul-Americana das últimas dez edições
Antes disso, considerados os dez anos anteriores (2007-2016), os dois países representavam cerca de metade (54%) dos times nas quartas de final dos dois torneios.
O DOMÍNIO EM NÚMEROS
Entre 2017 e 2026, Brasil e Argentina tiveram dez times sobreviventes nas quartas em duas edições, além de 11 em cinco edições e 12 em outras três oportunidades.
Quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana (2017-2026)
2017 - 11 equipes de Brasil e Argentina das 16 participantes
2018 - 11 equipes de Brasil e Argentina
2019 - 11 equipes de Brasil e Argentina
2020 - 11 equipes de Brasil e Argentina
2021 - 10 equipes de Brasil e Argentina
2022 - 12 equipes de Brasil e Argentina (oito de oito na Libertadores)
2023 - 12 equipes de Brasil e Argentina
2024 - 12 equipes de Brasil e Argentina
2025 - 10 equipes de Brasil e Argentina
2026 - 11 equipes de Brasil e Argentina
Quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana (2007-2016)
2007 - 7 equipes de Brasil e Argentina
2008 - 12 equipes de Brasil e Argentina
2009 - 9 equipes de Brasil e Argentina
2010 - 11 equipes de Brasil e Argentina
2011 - 5 equipes de Brasil e Argentina
2012 - 10 equipes de Brasil e Argentina
2013 - 9 equipes de Brasil e Argentina
2014 - 8 equipes de Brasil e Argentina
2015 - 9 equipes de Brasil e Argentina
2016 - 7 equipes de Brasil e Argentina
Predominância também em finais e títulos
Se recortados os campeões e as finais no mesmo período, o predomínio dos dois países também dá as caras
Na Libertadores, nenhum time de outro país chegou à decisão desde 2017. De lá para cá, times brasileiros foram finalistas 13 vezes, com oito títulos, e argentinos foram cinco, com uma taça.
Na Sul-Americana, os argentinos foram à final em seis oportunidades (com três conquistas), enquanto brasileiros chegaram oito vezes (com dois troféus para o Athletico-PR). Além deles, houve três títulos de equipes do Equador (Independiente del Valle, duas vezes, e LDU) e um vice-campeonato do Junior Barranquilla, da Colômbia.