Fantasma do rebaixamento divide Santos e Vasco
| Tempo de leitura: 3 min
O risco de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro divide os sentimentos de Santos e Vasco após os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil, disputados na noite de quarta-feira (26), contra Palmeiras e Vitória, respectivamente.
Sem Neymar, o Santos perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque, e terá de vencer por quatro gols de diferença na próxima quarta-feira (2), na Vila Belmiro, para avançar à semifinal. Mas a principal preocupação no clube, porém, é não voltar à zona de rebaixamento do Brasileiro.
A equipe está apenas dois pontos à frente do Mirassol, 17º colocado. No domingo, o Santos enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena.
"Temos que focar no Brasileiro. É remontar, juntar forças de todas as formas. Hoje não representamos bem e isso é inadmissível. Mas vamos ver o que acontece domingo para pensar na quarta-feira", afirmou o técnico Cuca após os 3 a 0. A preocupação com a situação no campeonato, inclusive, foi um dos motivos para Neymar ser poupado contra o Palmeiras.
Sobre a derrota em São Paulo, Cuca dividiu a responsabilidade pelo mau desempenho com os jogadores.
VASCO
Apesar de vencer o Vitória por 1 a 0, em casa, mesmo com um jogador a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo (Barros foi expulso), não há motivo para muita festa. O clube é o penúltimo colocado no Nacional com 22 pontos.
Depois de levar 4 a 1 do Palmeiras no domingo, o técnico poupou parte de seus titulares e escalou um time misto contra os baianos. No sábado (29), terá pela frente, em casa, o Cruzeiro, pelo Brasileiro.
"Não temos elenco muito vasto", disse. "Estamos em três competições e vamos tentar ir o mais longe possível das duas Copas e tentar sair o mais rápido possível da zona que ninguém gosta de estar", disse, se referindo também à Sul-Americana onde está nas quartas de final.
Para avançar à semifinal da Copa do Brasil, o Vasco precisa apenas de um empate, na próxima quarta (2), no Barradão, em Salvador.
PALMEIRAS
Abel Ferreira tenta manter os jogadores concentrados para os próximos compromissos. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença para o Santos no jogo de volta e, ainda assim, garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, quando poderá enfrentar Vasco ou Vitória.
"Nunca vi tanto respeito ao Palmeiras como vejo hoje. Já disse aos meus jogadores que eles [adversários] dão a vida para ganhar da gente, e nós temos que entender que precisamos fazer o mesmo. Não podemos ter dia de folga. Não podemos escolher jogos", afirmou o técnico português.
O treinador também fez questão de evitar que os argentinos Giay e Flaco López se deixem levar pela empolgação após a boa atuação contra o Santos.
"Tanto as críticas como os elogios são impostores. Ele não é bagre nem é o melhor do mundo", afirmou Abel, referindo-se a López, autor de dois dos três gols da vitória.
VITÓRIA
Jair Ventura não escondeu a insatisfação na derrota para o Vasco, mesmo com um jogador a mais durante boa parte da partida, no Rio de Janeiro.
"Temos que assumir o protagonismo quando temos um jogador a mais", disse o técnico do Vitória, que ainda não venceu fora de casa nesta edição do Brasileiro.
"Temos que fazer um mea-culpa, mas agora é trabalhar o psicológico. Não temos condições de treino, porque temos um jogo contra o Atlético-MG [no sábado]", afirmou.
O duelo será às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Vitória soma 29 pontos e ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.