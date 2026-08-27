O risco de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro divide os sentimentos de Santos e Vasco após os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil, disputados na noite de quarta-feira (26), contra Palmeiras e Vitória, respectivamente.

Sem Neymar, o Santos perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque, e terá de vencer por quatro gols de diferença na próxima quarta-feira (2), na Vila Belmiro, para avançar à semifinal. Mas a principal preocupação no clube, porém, é não voltar à zona de rebaixamento do Brasileiro.

A equipe está apenas dois pontos à frente do Mirassol, 17º colocado. No domingo, o Santos enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena.