A Defesa Civil emitiu nesta quinta-feira (27) um aviso de onda de calor em todo o estado de São Paulo válido desta sexta (28) até a próxima segunda-feira (31), com previsão de temperaturas de até 40°C no interior e de até 36°C na capital paulista.

O órgão destaca que uma massa de ar quente e seco, que está estacionada sobre a região central do país, deverá favorecer temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar em praticamente todo o estado, com condições mais críticas previstas para as regiões norte e noroeste.

Apesar do calor esperado para os quatro dias, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não considera o período oficialmente como uma onda de calor. Segundo os critérios do instituto, uma onda de calor ocorre quando a temperatura máxima diária ultrapassa a temperatura máxima média mensal em 5°C ou mais durante cinco ou mais dias consecutivos.