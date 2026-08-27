Onda de calor pode fazer temperatura chegar a 40°C em São Paulo
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A Defesa Civil emitiu nesta quinta-feira (27) um aviso de onda de calor em todo o estado de São Paulo válido desta sexta (28) até a próxima segunda-feira (31), com previsão de temperaturas de até 40°C no interior e de até 36°C na capital paulista.
O órgão destaca que uma massa de ar quente e seco, que está estacionada sobre a região central do país, deverá favorecer temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar em praticamente todo o estado, com condições mais críticas previstas para as regiões norte e noroeste.
Apesar do calor esperado para os quatro dias, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não considera o período oficialmente como uma onda de calor. Segundo os critérios do instituto, uma onda de calor ocorre quando a temperatura máxima diária ultrapassa a temperatura máxima média mensal em 5°C ou mais durante cinco ou mais dias consecutivos.
No caso atual, a temperatura máxima média de agosto na capital paulista é 24,5°C. As máximas esperadas vão de 34°C a 36°C, o que entraria no critério, mas não chegaria a cinco dias, porque uma frente fria deve baixar novamente as temperaturas na terça-feira (1º).
"Embora as temperaturas devam ficar bastante elevadas nos próximos dias, o período de calor intenso deve ser curto. A previsão indica temperaturas elevadas até segunda-feira, com mudança significativa a partir de terça-feira (1º), provocada pela passagem de uma forte frente fria, que deve trazer chuva e queda de temperatura, inclusive no interior do estado", diz Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Nottus. "Neste caso, a tendência é de um episódio de calor intenso, mas de curta duração."
De qualquer forma, o período não será fácil para a população. A Defesa Civil alerta que a combinação de calor intenso, baixa umidade e persistência do tempo seco poderá provocar forte sensação de calor, aumentar o desconforto térmico e intensificar o ressecamento do ambiente.
"A persistência dessas condições também favorece o ressecamento da vegetação, elevando significativamente o risco de queimadas e contribuindo para a rápida propagação de incêndios florestais", diz a Defesa Civil, em nota.
O órgão estadual destaca ainda que as temperaturas máximas poderão se aproximar dos 40°C no norte, noroeste e litoral, enquanto a umidade relativa do ar poderá atingir valores inferiores a 12% nos períodos mais quentes do dia, principalmente durante as tardes.
Nas demais regiões, as temperaturas deverão variar entre 30°C e 36°C, com índices de umidade próximos ou abaixo dos 20%. Para efeito de comparação, a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda umidade entre 40% e 60%.
O Inmet prevê que as máximas poderão chegar a 36°C na capital paulista no sábado e na segunda-feira, 35°C no domingo e 34°C nesta sexta.
ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO
Durante o período, a Defesa Civil recomenda:
- manter a hidratação
- umidificar os ambientes sempre que possível
- evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia
- manter os ambientes ventilados
- redobrar os cuidados com crianças, idosos e animais
Para prevenir queimadas e incêndios, a orientação é não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo ou resíduos e não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas de vegetação seca.
Ao identificar fumaça ou um princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.