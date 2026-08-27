Um avião de pequeno porte saiu da pista durante um procedimento de pouso, às 16h10, desta quinta-feira (27), no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O incidente provocou alterações e cancelamentos de voos.

Na aeronave estavam o piloto e um tripulante. As identidades deles não foram divulgadas, assim como detalhes sobre a operação aérea que faziam. Eles não ficaram feridos, segundo a Infraero.

Até o início da noite, 15 voos foram alterados para o Aeroporto do Galeão e 42 foram cancelados, informou o aeroporto. A aeronave ainda se encontra no gramado, às margens da pista.