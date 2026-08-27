Avião sai da pista no Santos Dumont e causa cancelamento de voos
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Um avião de pequeno porte saiu da pista durante um procedimento de pouso, às 16h10, desta quinta-feira (27), no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O incidente provocou alterações e cancelamentos de voos.
Na aeronave estavam o piloto e um tripulante. As identidades deles não foram divulgadas, assim como detalhes sobre a operação aérea que faziam. Eles não ficaram feridos, segundo a Infraero.
Até o início da noite, 15 voos foram alterados para o Aeroporto do Galeão e 42 foram cancelados, informou o aeroporto. A aeronave ainda se encontra no gramado, às margens da pista.
"O Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado imediatamente e, no momento, as operações do aeroporto estão suspensas para remoção da aeronave que está na área gramada ao lado da pista", diz trecho da nota da Infraero enviada à reportagem.
Equipes do Corpo de Bombeiros dão suporte, e técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estão no aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista.
Não há previsão para a normalização das operações.