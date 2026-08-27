A conselheira tutelar Maryna Colucci de Jesus, 34, foi encontrada morta e com marcas de violência na terça-feira (25) em uma área rural entre Jacuí e Fortaleza de Minas, em Minas Gerais, após sair de casa na sexta-feira (21) e não ser mais vista.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito do assassinato é um policial militar de 43 anos, preso em flagrante após indicar a localização do corpo aos investigadores. Ele teria confessado o crime.

Na segunda-feira (24), em um comunicado urgente, a Prefeitura de Jacuí, cidade onde Maryna trabalhava, informou à população sobre o desaparecimento e pediu ajuda para localizá-la.