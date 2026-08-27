27 de agosto de 2026
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Passageiro filma rato em bebedouro no aeroporto de Guarulhos (SP)

Por Jorge Abreu | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rato em bebedouro do aeroporto de Guarulhos
Rato em bebedouro do aeroporto de Guarulhos

Um passageiro gravou em vídeo um rato circulando sobre um bebedouro nas dependências do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O registro é do último dia 9 e, desde então, viralizou nas redes sociais.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, informou, em nota, que a situação foi identificada por colaboradores do aeroporto e que as equipes técnicas foram imediatamente acionadas para realizar a inspeção do local e adotar as providências necessárias.

"O aeroporto mantém um programa permanente de controle de pragas, com monitoramento contínuo e serviços de desratização realizados por empresa especializada em toda a área aeroportuária", diz a nota.

Ainda segundo a concessionária, o caso está sendo apurado, e "as providências adotadas têm como objetivo garantir as condições adequadas de higiene e segurança aos passageiros, trabalhadores e demais usuários do aeroporto".

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