Um passageiro gravou em vídeo um rato circulando sobre um bebedouro nas dependências do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O registro é do último dia 9 e, desde então, viralizou nas redes sociais.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, informou, em nota, que a situação foi identificada por colaboradores do aeroporto e que as equipes técnicas foram imediatamente acionadas para realizar a inspeção do local e adotar as providências necessárias.

"O aeroporto mantém um programa permanente de controle de pragas, com monitoramento contínuo e serviços de desratização realizados por empresa especializada em toda a área aeroportuária", diz a nota.