Passageiro filma rato em bebedouro no aeroporto de Guarulhos (SP)
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Um passageiro gravou em vídeo um rato circulando sobre um bebedouro nas dependências do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O registro é do último dia 9 e, desde então, viralizou nas redes sociais.
A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, informou, em nota, que a situação foi identificada por colaboradores do aeroporto e que as equipes técnicas foram imediatamente acionadas para realizar a inspeção do local e adotar as providências necessárias.
"O aeroporto mantém um programa permanente de controle de pragas, com monitoramento contínuo e serviços de desratização realizados por empresa especializada em toda a área aeroportuária", diz a nota.
Ainda segundo a concessionária, o caso está sendo apurado, e "as providências adotadas têm como objetivo garantir as condições adequadas de higiene e segurança aos passageiros, trabalhadores e demais usuários do aeroporto".