O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto contra 44% de Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno para a Presidência, segundo pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (27). Branco ou nulo soma 9%, enquanto 2% não souberam responder.

No primeiro turno, Lula aparece com 38%, e Flávio, com 35%. Renan Santos (Missão) tem 4%, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), 4% cada, e Pablo Marçal (PRTB), 3%. Romeu Zema (Novo) registra 2%, enquanto Samara Martins (UP) e Hertz Dias (PSTU) têm 1% cada.

Em outros cenários de segundo turno, Lula marca 44% contra 37% de Renan Santos e 44% contra 43% de Zema. Já diante de Caiado, o ex-governador de Goiás aparece com 44%, contra 43% do presidente.