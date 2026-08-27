Um assalto a um bar terminou com um dos suspeitos preso após idoso de 74 anos reagir à abordagem e entrar em luta corporal com o criminoso, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Durante o confronto, a arma de brinquedo usada no crime se desmontou.

O caso aconteceu por volta das 21h de quarta-feira (26), numa comunidade do interior do município. O assaltante apontou a suposta pistola, pegou o celular do idoso e pediu dinheiro, mas a vítima informou que não tinha.

Durante a luta, o idoso sofreu ferimentos. O criminoso fugiu no veículo usado como apoio. A Polícia Militar localizou o carro e acompanhou o veículo até o bairro Salto, onde os suspeitos abandonaram o automóvel e entraram em área de mata.