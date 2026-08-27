A possibilidade de o Brasil desenvolver armas nucleares voltou ao debate após o candidato à Presidência Renan Santos (Missão) defender a produção desse tipo de armamento como instrumento de soberania e defesa nacional.

Durante sabatina na TV Globo, nesta quarta-feira (26), Renan afirmou que o país precisa ter armas nucleares caso queira se tornar uma das cinco maiores potências mundiais nos próximos 30 anos.

A proposta envolve regras previstas na Constituição e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. O artigo 21 da Constituição estabelece normas para as atividades nucleares no território nacional, enquanto tratados internacionais tratam da fabricação e da posse de armas atômicas.